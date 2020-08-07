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Стало известно, какой будет погода в сентябре в Алтайском крае

, ИА "Амител", Роман Кильмяшкин
Росгидромет озвучил прогноз на первый осенний месяц
Фото: пресс-служба Минсельхоза Алтайского края

Фото: пресс-служба Минсельхоза Алтайского края

В сентябре жителей Алтайского края ожидают обычное количество осадков и теплая погода, сообщает Росгидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет незначительно выше нормы. По осадкам серьезных отклонений также не прогнозируют.

Среднесуточная температура в сентябре в Барнауле составляет 11 градусов. Для сравнения: в августе – 16,7 градуса. Норма месячных осадков для первого месяца осени в регионе составляет 28 мм, а для последнего месяца лета – 59 мм.

Напомним, что в 2020 году метеорологи зафиксировали в Сибири необычайно высокие температуры. Анализ причин показал, что изменение климата происходит из-за деятельности человека и различных природных происшествий, в том числе и лесных пожаров. При этом тенденция к потеплению сохранится в ближайшие годы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2020 16:31
- гость -

Врут. Не угадают.
На неделю достоверно не предсказывают.
А тут на месяц вперед. Ага.

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