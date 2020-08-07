Барнаульский аэропорт открывает рейсы в Турцию и Великобританию

Жители Алтайского края теперь могут посетить турецкие туристические города – Анталью, Стамбул, Даламан, а также Лондон. Первые международные рейсы уже открыты и доступны с пересадкой в Москве, сообщили в пресс-службе аэропорта Барнаула имени Г.С. Титова.
Восстановление международного авиасообщения в России после пандемии началось с Турции и Великобритании. Рейсы запустили 1 августа 2020 года. Из Барнаула в эти страны можно улететь через московский аэропорт Шереметьево. Из краевой столицы есть два утренних рейса: в 7:05 и 10:25 утра с минимальными стыковками на международные рейсы. Полет осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".
Кроме того, из региона открыты рейсы в Москву (аэропорт Домодедово), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Анапу, Симферополь, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Томск, Омск и Белокуриху.
Всю необходимую информацию о международных рейсах и расписании можно уточнить по телефону авиакассы "Аэропорт" 8 (3852) 543-100. Напомним, что регулярные и чартерные полеты в другие страны прекратились 27 марта. Сегодня идут переговоры о возобновлении еще 30 международных авиасообщений.
Комментарии
Я уеду жить в Лондон (с)
Наконец-то, а то цветы в лондонском особняке давно не поливал, засохшие поди уже