Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Международное авиасообщение возобновится в России с 1 августа, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет "Интерфакс".
Рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Мишустин подчеркнул, что это ускорит возвращение россиян, которые застряли за границей из-за перерыва в авиасообщении.
Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, на первом этапе полеты будут доступны в Великобританию, Турцию и Танзанию. Сейчас оперативный штаб работает над расширением списка стран.
Напомним, Россия приостановила международной авиасообщение из-за пандемии коронавируса 27 марта. С тех пор этот запрет регулярно продлевали.
Комментарии
Наконец-то хорошая новость!
Ниже будут шутки про Танзанию
Ну конечно в Англию в первую очередь . ! Как же наша "илита " может оставаться без возможности сбежать в " места обетованные " , у них там семьи , недвижимость и счета . Ну и любителям all inclusive кость кинули , пусть отдыхают , собирают заразу .
Да какие могут быть шутки про Танзанию, нужно сначала погуглить где это вообще.
Танзания - это Африка . А там охота на диких животных - сафари , и копи драгоценных камней ( очень дорогих ) . Всё это нежно "илите " нашего государства .