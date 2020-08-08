В барнаульском парке "Изумрудный" началась подготовка к благоустройству

Сразу на двух общественных территориях Барнаула начались работы по благоустройству, сообщает пресс-центр мэрии. Подготовительная деятельность идет в парке "Изумрудный" и в будущей зеленой зоне на пересечении улицы Сергея Ускова с Взлетной.
На первом объекте специалисты ООО "СК "Город" обустраивают основание под будущую велодорожку. В этом году там планируют создать пешеходную и велосипедную дорожку, монтировать наружное освещение и установить бордюры. Кроме того, из краевого бюджета выделены средства на высадку 400 деревьев, а в будущем "Изумрудный" ждет масштабная реконструкция, которая продлится несколько лет.
В зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Ускова специалисты собираются выложить тротуары из брусчатки, сделать искусственный водоем, установить лавочки и навесы для защиты от солнца. Сейчас там планируют землю и удаляют старую растительность.
Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, благоустройство должно быть завершено до 1 ноября.
Напомним, что 27 июля ООО "СК "Город" стала победителем аукциона на определение подрядчика для благоустройства общественных территорий. Окончательная стоимость работ составила 49,6 млн рублей.
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