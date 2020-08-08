Скалодром построят во дворе барнаульской многоэтажки

В Барнауле во дворе дома по адресу улица Горно-Алтайская, 6 построят детскую площадку со скалодромом. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Во дворах домов по адресам ул. Горно-Алтайская, 4, 8, 15, ул. Чеглецова, 7, 7а, 9а, ул. Чудненко, 13 уже произвели замену асфальта, поребриков и бордюрного камня. Рабочие отремонтировали парковки, контейнерные и предподъездные площадки. До полного завершения работ им осталось установить урны и лавочки.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле открыли самый современный скалодром в России. На его строительство было потрачено 27 миллионов рублей, а открытие прошло 21 ноября 2019 года.
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