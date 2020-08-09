Онищенко оценил опасность от китайского вируса SFTS для России

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что китайский вирус SFTS не опасен. Его слова приводит RT.
"Ничего страшного не будет. <...> Ничего выходящего за рамки КНР нет. Тем более что сегодня Китай закрыт для посещений", – сообщил он, подчеркнув, что эта информация совсем новая и стоит ждать дальнейшего разъяснения происходящего.
Онищенко подчеркнул, что тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов в крови ниже определенного уровня) может возникать и при коронавирусе.
Ранее в Китае сообщили о распространении опасного вируса под названием SFTS по некоторым провинциям страны. Отмечалось, что за первую половину 2020 года было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.
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