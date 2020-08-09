В поселке под Барнаулом утонул мужчина

На платном озере в барнаульском поселке Казенная Заимка утонул мужчина. Об этом днем 9 августа сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По словам свидетеля, погибшему 36 лет. Его тело так и не нашли. На месте работают водолазы.
Обстоятельства гибели мужчины и иные подробности пока неизвестны.
Как уже писал amic.ru, 5 августа в Шипуновском районе на берегу реки Чарыш местные жители обнаружили труп мужчины, замотанный в сетку-рабицу. Погибшим оказался 37-летний житель села Шипуново, который без вести пропал 26 июля. Тогда мужчина уехал из дома на автомобиле Toyota Hilux. Позднее машину обнаружили на трассе неподалеку от села, однако в ней никого не было.
Комментарии
На городском пляже катера и скутера по головам отдыхающих плавают ждите ещё жмуров