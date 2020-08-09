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Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися

, ИА "Амител"
Проголосовало больше половины избирателей страны
Иллюстративное фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Иллюстративное фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина объявила журналистам, что выборы президента страны признаны состоявшимися, так как проголосовало больше половины избирателей страны. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно официальным данным белорусского Центризбиркома на 14:00 (мск), в выборах приняли участие 65,19% избирателей.

Кандидатов на пост президента пятеро. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, в президентской гонке участвуют Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20:00 (мск). После этого начнутся подсчет голосов и публикация данных экзит-полов.

Как ранее писал amic.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить в стране силовой захват власти.

Белорусский лидер упомянул ситуацию, которая возникла во время выборов 2010 года. Тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Лукашенко отметил, что сейчас наблюдаются схожие детали.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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