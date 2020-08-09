Гарик Харламов показал "лучшую речь мэра Барнаула"

Получивший известность как резидент юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в своем аккаунте в Instagram курьез с мэром Барнаула Вячеславом Франком.
Внимание юмориста привлек эпизод, когда глава города перепутал маску с очками и попытался натянуть ее на глаза.
"Лучшая речь мэра Барнаула", — написал Харламов, сопроводив высказывание смеющимися смайликами.
Ранее градоначальник прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что не придал ему особого значения и даже посмеялся, когда увидел видеозапись.
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