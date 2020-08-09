Ребенка сбили рядом с кафе в Барнауле

Автомобиль сбил ребенка вечером 9 августа на Змеиногорском тракте в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
О состоянии пострадавшей девочки ничего не известно. Очевидцы уточняют, что наезд на школьницу произошел неподалеку от кафе "У Григорича".
Рядом с местом ДТП стоит знак "Пешеходный переход", но соответствующей разметки на фото не видно. Переходила ли пострадавшая дорогу в соответствии с ПДД, установят правоохранители.
Ранее amic.ru писал, что в другой аварии на территории Алтайского края 9 августа пострадали четверо несовершеннолетних.
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