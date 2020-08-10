Из Барнаула до Белокурихи теперь можно добраться за 45 минут

В понедельник, 10 августа, открыто регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом и Белокурихой. Рейсы организовала иркутская компания "СиЛа".
Продолжительность полета между Томском и Барнаулом составит 1 час 50 минут, а между столицей Алтайского края и Белокурихой – 45 минут.
Полеты будут осуществлять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в один конец из Томска в Белокуриху составит 4,2 тысячи рублей. Из Барнаула в город-курорт – от 1,5 тысячи рублей.
Как уже писал amic.ru, ранее в аэропорту Белокурихи приземлился первый за 30 лет самолет, выполняющий регулярный пассажирский рейс. Он прибыл из столицы Республики Алтай. В Белокуриху из Горно-Алтайска теперь можно улететь в понедельник и в пятницу, в Горно-Алтайск – во вторник и в субботу.
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