Почти шесть тысяч человек в Барнауле на три дня останутся без горячей воды

В Барнауле 65 домов отключат от горячей воды на три дня. Подачу водоснабжения прекратят для 5675 человек, сообщили в СГК.
"Энергетики приостановили подачу ресурса в 65 домов для проведения работ по реконструкции тепловой сети на улице Водопроводной, 144. Специалисты заменят на участке 108 метров старых трубопроводов", – говорится в сообщении компании.
Отмечается, что возвращать горячую воду в дома планируют 13 августа. Информация обо всех изменениях доступна на специальной карте.
Ранее amic.ru писал о том, что не все потребители по контуру ТЭЦ-3 получили горячую воду своевременно. Энергетикам понадобилось дополнительное время.
Комментарии
не все потребители по контуру ТЭЦ-3 получили горячую воду своевременно
Сегодня-то дадут?