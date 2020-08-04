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Когда дадут горячую воду в Барнауле и какие дома ее пока не получат

, ИА "Амител"
Сотням барнаульцам придется подождать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Не все барнаульцы контура ТЭЦ-3 получили горячую воду 3 августа. Во время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей энергетики обнаружили ряд повреждений, ремонт которых потребовал времени. Из-за этого жильцам более 200 домов все же еще придется потерпеть и пожить несколько дней с холодненькой водой. Где в Барнауле пока не включили горячую воду, сколько ее не будет и почему – читайте в материале amic.ru.

1
У меня до сих пор нет воды. Почему?

Горячую воду 3 августа получили только 86% потребителей, рассказали amic.ru в СГК. Еще 243 здания в Барнауле подключат позже. Скорее всего, ваш дом относится к этим объектам.

Период отключения продлили:

  • из-за выявленных повреждений, которые возникли при запуске теплоносителя в систему. Всего было обнаружено 13 таких участков. 
  • из-за затянувшегося капитального ремонта. Как уточнили в СГК, во время проведения земельных работ на нескольких участках специалисты обнаружили, что состояние железобетонных оснований хуже, чем предполагалось, часть была полностью разрушена. Для их замены потребовалось больше времени, чем планировали.

К контуру ТЭЦ-3 подключены 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.

2
И когда дадут горячую воду?

Всех подключат в разные дни. Срок отключения продлили от 1 до 7 дней.

  • До 4 августа горячую воду вернут в три образовательные организации.
  • До 5 августа – в 84 многоквартирных дома и 34 соцучреждения.
  • До 6 августа – в 7 многоквартирных домов и одно соцучреждение.

Для них период отключения продлили из-за выявленных повреждений на теплосетях.

  • До 7 августа горячая вода вернется в 17 многоквартирных домов и 18 административных зданий и социальных учреждений на улицах Юрина, Северо-Западная, Антона Петрова, Георгия Исакова, Власихинская и другие.
  • До 10 августа – в 54 многоквартирных дома и 29 административных зданий и социальных учреждений по Павловскому тракту, улицам 50 лет СССР, Георгиева, Анатолия, Никитина, Максима Горького и в поселок Новосиликатный. 

В этих зданиях вовремя воду не вернули из-за затянувшегося ремонта.

3
Когда горячая вода будет в моем доме?
Посмотрите на карту. Здесь указаны адреса всех зданий и сроки подключения горячей воды.  
4
Мой дом есть на карте, а воды нет. Что делать?
Если ваш дом отмечен в карте, но горячая вода так и не появилась в кране, то обратитесь в управляющую компанию.
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Читайте также в сюжете: Отключения горячей воды
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

4.08.2020 11:13
- гость -

о, а че воду дали?

4.08.2020 11:15
- гость -

23 дня нет воды,но счет выставили по полной,как будто она и не исчезала.Беспредел и жульничество.

4.08.2020 11:21
- гость -


4.08.2020 11:15
- гость -

У вас в квартире есть сч. по воде? Если нет, то нормативщики с 2017 года платят круглогодично, была вода или нет. Все претензии к чинушам писавшим данный закон, тут они на вряд ли сидят это ФЗ.

4.08.2020 11:28
- гость -

4.08.2020 11:21
- гость -
И мне еще предлагают повесить водогрей.Мало того,что я плачу за воду вне зависимости есть она или нет,так еще и за повышенный расход электричества придется платить.Кругом жулье!((

4.08.2020 11:34
- гость -

Кругом жулье!((

вы как будто с луны свалились)))) перестаньте удивляться в этой стране)

4.08.2020 11:43
- гость -

Попробуйте им сказать, что из-за появившихся проблем оплатить вовремя не сможете

4.08.2020 11:50
- гость -

из-за появившихся проблем
"Проблемы индейцев ШЕРИФА не волнуют"

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