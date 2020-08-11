Перевозчики Барнаула просят до 30 руб. поднять тариф на проезд в городском транспорте

Перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте. Они предлагают увеличить стоимость билета для автобусов – до 27 рублей, а для маршруток – до 30 рублей. Билет на электротранспорт в этом случае может подорожать до 33 рублей. По словам перевозчиков, пандемия коронавируса значительно ухудшила состояние дел в отрасли. Фактически за четыре последних месяца пассажиропоток упал на 50%. Оттягивать повышение тарифов, по мнению транспортников, нельзя. Иначе многие предприятия рискуют просто разориться. В администрации Барнаула подтвердили, что запрос от перевозчиков Барнаула поступил. Однако решать, повышать тариф или нет, будет Координационный совет по ценообразованию краевой столицы.
Почему хотят повысить стоимость проезда?
Как следует из обращения перевозчиков, которое есть в распоряжении amic.ru, необходимость повышение тарифов, прежде всего, вызвана ростом цен на топливо, ГСМ и запасных частей. Особенно подорожали запчасти импортного производства – в полтора раза из-за падения рубля. А почти 90% всего автопарка в Барнауле – иностранные автобусы. За последнее время транспортники наблюдают и значительное снижение пассажиропотока. Перевозчики утверждают, что значительно выросла в компаниях текучка кадров: с начала года она составила около 40%. Многие водители уходят работать в другие отрасли, где заработная плата в два или три раза больше.
"В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского транспорта, снижения социальной напряженности в трудовом коллективе путем повышения заработной платы, своевременного ремонта и обновления подвижного состава, просим рассмотреть вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров и багажа для автобусов, осуществляющих перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, до 27 рублей", – говорится в тексте обращения.
"Другого выхода у нас нет"
Исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко рассказал amic.ru, что перевозчики планировали просить мэрию повысить стоимость проезда еще весной, так как до этого цены поднимали два года назад. Но случилась пандемия коронавируса и было решено отложить вопрос до осени. За четыре месяца "коронакризиса" ситуация в отрасли стала еще более напряженной. Из-за режима самоизоляции пассажиропоток рухнул на 50%. Многие предприятия были вынуждены сократить и маршруты, и штат.
"Другого выхода у нас просто нет. Оттягивать нельзя. На самом деле сегодня себестоимость провоза одного пассажира в Барнауле – около 35 рублей. Но о повышении до такой суммы, конечно, речи не идет. Перевозчики просят увеличить тариф до 27 рублей. Сейчас обоснованность этой суммы изучают специалисты в мэрии. Думаю, что оптимальным в итоге будет повышение на два рубля, как это было два года назад. Тем более что никто не отменял инфляцию. Необходимо возместить потери от коронавируса", – пояснил Долженко.
О новых автобусах не мечтаем
По словам директора предприятия "Евробус-Плюс" Романа Арапова, перевозчики не рассчитывают, что в администрации Барнаула полностью выполнят все их просьбы и повысят тариф сразу на четыре рубля. Особенно сегодня, когда экономике страны нанесен ущерб из-за пандемии. Но не повышать – тоже будет неправильно. Оптимальной, по мнению Арапова, будет стоимость билета 26 рублей для автобусов и электротранспорта, 28 рублей – для маршруток.
По мнению директора "Евробус-Плюс", все дополнительные средства уйдут исключительно на зарплату сотрудников и на замену автозапчастей. Об обновлении автопарка пока не приходится даже мечтать. По словам Арапова, чтобы обновить парк автобусов, необходима серьезная помощь государства. К слову, в Барнауле средний возраст трамваев составляет 32 года при сроке эксплуатации 15 лет. Изношенность около 90%. Причем парк не обновлялся уже почти шесть лет. Автобусы же не закупались в городе семь лет. Для того чтобы обновить 360 автобусов большого и среднего класса, перевозчикам необходимо около 6 миллиардов рублей.
"В нынешних реалиях невозможно найти деньги на покупку техники. Только один новый автобус стоит 6 миллионов рублей. Но повышать тариф на проезд необходимо. Никто не отменял инфляцию и другие процессы в экономике. Нужно платить и водителям. Поэтому мы все очень ждем решения администрации, – отметил Роман Арапов.
А что говорят в администрации?
В пресс-службе администрации Барнаула подчеркивают, что вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте имеет высокую социальную значимость. А потому сначала специальная комиссия проведет тщательную экспертизу, которая включает оценку затрат транспортных предприятий города, анализ пассажиропотока и разработку оптимальной стоимости проездных билетов для льготных категорий граждан.
Затем вопрос будет вынесен на обсуждение членов Координационного совета по ценообразованию города. И только если комиссия признает повышение стоимости обоснованным, тариф пересмотрят.
Когда и как в Барнауле поднимали тариф?
Еще в 2002 году проезд стоил всего 4 рубля. Затем ежегодно тариф повышался: в 2003 – до 4,5 рубля. К 2008 году стоимость билета в автобусе составляла 7,5 рубля.
В 2015 году власти города сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта. Все поездки стали составлять 17 рублей. Но уже в декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели: проезд на автобусе и маршрутке стал стоить 20 рублей, а в электротранспорте – 19 рублей. С января 2019 года проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.
Где в Алтайском крае повысили проезд в транспорте в 2020 году?
В мае 2020 года с просьбой повысить тариф на проезд в общественном транспорте к мэрии обратились перевозчики Бийска. Власти согласились с транспортниками и уже с 1 августа проезд в автобусе и трамвае стоит 22 рубля. Цена билета на экспресс-маршрутах наукограда поднялась до 28 рублей.
С 1 июля подорожал тариф и в Рубцовске. Также на 2 рубля. За проезд в автобусе жителям третьего по величине города края придется потратить 24 рубля, в троллейбусе – 22 рубля.
Какова стоимость проезда в других городах Сибири?
В соседнем Новосибирске проезд в автобусе обойдется 24 рубля. На метро – 25 рублей. В Омске стоимость проезда на всем общественном транспорте одинакова – 30 рублей. В Красноярске тариф подорожал в прошлом году сразу на 4 рубля – с 22 до 26 за одну поездку в автобусе, с 19 до 22 рублей – в троллейбусе.
Стоит отметить, что во всех вышеперечисленных городах, как и в Барнауле, проезд по транспортным картам дешевле, нежели за наличный расчет.
Комментарии
"По словам транспортников, инфляция и коронавирус серьезно ухудшили положение в отрасли"..... Конечно ухудшили и только у транспортников... Остальные процветали и могут теперь платить по 30 руб. за проезд. Совсем обнаглели транспортники. Людей возят, как дрова. Кондуктора хамки через одну. Сейчас все в трудном положении, надо с людьми считаться. Зарплаты ни кому не поднимают.
Должна быть конкуренция. Транспорт ходит, а мы голосуем рублём. За 30 руб. не поеду. Подожду за 15 руб. А на деле получается поддиктовка какая-то.
На самом деле сегодня себестоимость провоза одного пассажира в Барнауле – около 35 рублей. Но о повышении до такой суммы, конечно, речи не идет. Перевозчики просят увеличить тариф до 27 рублей. Сейчас обоснованность этой суммы изучают специалисты в мэрии. Думаю, что оптимальным в итоге будет повышение на два рубля, как это было два года назад. Тем более что никто не отменял инфляцию. Необходимо возместить потери от коронавируса", – пояснил Долженко.
себестоимость 35, а хотят хотя бы 27. и как же они так в убыток уже много лет работают, что еще никто не разорился? мало того хрен кого выгонишь из бизнеса.
п.ы.с.ы.
Долженко еще когда в комитете по транспорту работал активно лоббировал интересы автобусников. предполагаю, что не безвозмездно.
Эти съедут, придут порядочные
Свято место, пусто не бывает
Вы сначала приведите транспорт в порядок и мимо остановок не проезжайте! Иной раз сесть страшно на сидения. И пустите на маршруты нормальные полноценные автобусы! А то в мелких не зайти не выйти!
Ставить им ценник за поездку по 15 руб
И 100% ни кто не свалит
Они монополисты, даже если сделают по 50 рублей, кому то надо будет ехать, не у каждого члена семьи машина. Дети на машинах не ездят и бабушки далеко не все
Да что, пусть сразу сотку делают. Хозяевам прибыль нужна.
За последнее время транспортники наблюдают и значительное снижение пассажиропотока.
А если еще увеличат цену за проезд они и дальше смогут наблюдать значительное снижение пассажиропотока.
Очередные стенания о том, как плохо жить перевозчикам. Аднака, уйти с рынка никто не желает.
У нас до работы уже несколько человек пешком ходят, до 5 км при хорошей погоде это реально. Много, кто всей семьей на машине маршрут рассчитывают и все едут
Оттягивать повышение тарифов, по мнению транспортников, нельзя. Иначе многие предприятия рискуют просто разориться.
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Попутного ветра в сутулую спину! Крякнут эти - придут другие.
"Другого выхода у нас просто нет. Оттягивать нельзя. На самом деле сегодня себестоимость провоза одного пассажира в Барнауле – около 35 рублей. Но о повышении до такой суммы, конечно, речи не идет. Перевозчики просят увеличить тариф до 27 рублей.
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Как считал? Долженке должно всё население Барнаула.
60 рублей туда-обратно будут платить те, кто без машины и пешком уже не может
Как же достали эти хохлы глубокого залегания.
Продавцы велосипедов наверное тоже не против, кто-то может пересядет
конечно, только транспортники могут разориться и только на них отразилась пандемия. а все остальные - сыр в масле катаются... многие до сих пор без работы...да уж, и ведь поднимут...
Проехал в автобусе, отдал водителю булку хлеба
Хм, вполне резонное решение. Предпринимателей нужно поддержать и власти города обязаны принять соответствующее решение - тариф на проезд должен быть увеличен! Да и 5 рублей сверху за билет - это, по сути своей, копейки! Но именно эти копейки спасут весь транспортный бизнес города, будут повышены зарплаты, закупится новый транспорт. В общем, всё, как и делалось раньше.
Поддержим!
Увеличение зарплаты на 20 % помогло бы увеличению проезда на 20 %
Как можно работать в убыток при каптализме. Им из бюджета вливают.
И какого чёрта с них не требуют экономического обоснования для своих хотелок?
а может быть не тарифы повышать, а аппетит владельцев маршрутов умерить, почему то в других городах россии цены ниже значительно, и инфляция такая же, и доллар американский.
Ассоциация пассажирских перевозчиков Барнаула
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Эту секту вымогателей неплохо бы проверить на экстремизм или того кто вякнет про сокращение автобусов на маршруте - выкинуть с маршрута "на" - остальные сразу затихнут.
А на что идут деньги с поездок? Транспорт убогий. Вот ближе к европейской части такого ужаса вообще не творится, у нас же весь меаллолом привезли, тлько бабло собирать, транспорт в ужасном состоянии, где проверка на техсоответствие? Почему автобусы трогаясь с остановки оставляют такой клубище дыма, что на две полосы нифига не видно проезжей части? Это выполнение норм евро? Техника на издыхании, аварийная на дорогах, а автобусы летают как бешенные.
Ждем массовых жертв или чего? Почему автомобилистов проверяют и на тонировку и на выхлопы и на шум, а автобббусы вообще не попадают под категорию никакую? Почему заходя в автобус боишься замазаться ибо там срач дичайший, а в новостях говорят о дизинфекции какой то....обработке....а по факту во многих даже пол наверное не мыли в этом сезоне ни разу.
За что люди должны платить? За это? Да с нынешним состоянием техники, их комфортом (отсутствие кондиционеров и даже элементарно форточек в маррутах 20, на которых люди не один час едут как в сауне), пролетание мимо остановок, порою на некоторых остановках целый квест, чтобы выйти вовремя. И это сложности для взрослого человека, а на них катаются в школу ДЕТИ, сына неоднократно на 20ке увозили дальше остановки, ибо летят глаза выпучив, нарушая скоростной режим в том числе.
Никакой безопасности. Никакого комфорта, загрязнение окружающей среды, аварийные ситуации (пересечение сплошных, поворот с крайних рядов и прочее). За это мы должны платить больше чем положено?
А ведт захотят - будеи, ибо монополисты.
Антимонопольная служба у анс в стране отсутствует. Не вдно работы ни в одной области, что перевозки, что бензин, что сотовые операторы, хоть чего коснись везде договоренность в ценах, одновременное поднятие тарифооов и прочее.
> У нас до работы уже несколько человек пешком ходят, до 5 км при хорошей погоде это реально.
Да, вполне реально при любой погоде, но плохо, что на работе душа нет и переодеться негде.
Никаких повышений, пока 57-й срезает маршрут, минуя остановку "Старый базар"! Внаглую высаживают пассажиров и торопятся на новый круг.
11.08.2020 08:33
krash
Крашеный, не нервничай. Тебя читать сложно.
не хило так поднять - на 30%...
Билет на электротранспорт в этом случае может подорожать до 33 рублей
это я так понимаю в целях устранения конкурента )))
И какого чёрта с них не требуют экономического обоснования для своих хотелок?
дык экономическое обоснование есть - "деньги нужны"(c)
Продажные чинуши готовят население к поднятию цен за проезд этими статейками
А в капиталистической стране Таиланд, в г. Патайя, как был проезд 10 лет назад - 10 бат ,так и остался до сих пор 10 бат и это при том,что бензин там стоит 53 бата за 1 литр. И ни кто там не плачет что это мало для перевозчиков. И тарифы жкх не понимают каждый год.
Одна и та же песня в шарманке..Каждый раз стенания о невозможности жить и нужно срочно поднять проезд,чтобы заменить автотранспорт,поднять з/п и т.п..Хоть один автобус или маршрутку заменили после поднятия тарифа на проезд?Власть города поднимает тариф,но не спрашивает с предпринимателей куда ушли деньги и почему не выполнены обещания по улучшения качества услуг?
11.08.2020 08:37
- гость - -не заставляю читать, не осилил - иди в школу учи букФы. )))
про стоимость в томске что не написали? там дешевле чем у нас.
Охренели в край! ВРАГИ НАРОДА
инфляция и коронавирус серьезно ухудшили положение - дак всем ухудшили! Почему транспортникам нужно улучшить, а тем кто ездит на этом транспорте ещё сильнее ухудшить?!?!?!?!? Чём транспортники лучше других?!
А кто проверяет страховки у автобусов? В 58 маршруте она кончилась в апреле месяце.
625 % за 18 лет. Вероятно,таков уровень реальной инфляции...Почти 35% в год...Ох и ох...
11.08.2020 08:15
гость
У нас до работы уже несколько человек пешком ходят, до 5 км при хорошей погоде это реально. Много, кто всей семьей на машине маршрут рассчитывают и все едут
Да вообще многие стали извилинами шевелить - ходить пешком или ездить на велосипеде на работу. Всё, что в радиусе до 5 км (а наш город от Докучаево до Речного, всего 11 км) покрывается неспешным шагом за час. Много где хорошие тротуары сделали. Идти удобно. Дорога же до остановки (иногда в противоположную сторону), ожидание ОТ, езда в нём занимает примерно столько же.
Одни транспортники вечно ноют и ведь их слушают и тихой сапой поднимают цену, а мы проглатываем и едем. Потому как надо на работу, заработать свои копейки... Ужас просто. Надо им байкот устроить. Пусть прижмут хвост.
для начала салоны в автобусах мойте почаще
11.08.2020 09:19
Итальянец
2 часа нормальным шагом, средняя скорость пешком всего 5 км/ч. Особенно хорошо пешковать в дождь или когда зимой за тридцатник или после хорошего снегопада
11.08.2020 08:11
- гость -
Ставить им ценник за поездку по 15 руб
И 100% ни кто не свалит
Вот именно. И обьявить конкурс на перевозки, и посмотрим, кто туда заявится)
Городской электро транспорт должен датироваться бюджетом потому , как это муниципальный транспорт. Цена на него должна быть ниже , ниже чем у капиталистов.А на самом деле что? Трамваи и троллейбусы до того замученные , что смотреть страшно.Администрации Барнаула выгодно поднимать цены на проезд и нечего ссылаться на социальную значимость вопроса!
Пускай поднимают до 30, но тогда если вадила нурушает пдд то проезд бесплатный.
Они специально содержат транспорт в таком состоянии, что бы оправдывать повышения. Прикидываются бедненькими. Будут хорошие автобусы - сразу скажут - деньги у вас есть. Все дело в отсутствии конкуренции. Если бы просто разрешили всем желающим работать на этом рынке - было бы гораздо лучше. Я помню как появились первые коммерческие автобусы в городе, поначалу в них даже кондюки работали. Но потом вмешалась администрация и все стало плохо, а чем дальше - тем хуже.
Не будут развивать общественный транспорт, пробки, которые и сейчас не маленькие, будут только увеличиваться. повышение цены на проезд при нищем населении- точно не решение проблемы. Нужна хотя бы какая-то комплексная программа, а дотировать чадящие черным дымом автобусы смысла нет. Добавим сейчас 5руб -еще какое-то время просуществуют в этом убогом состоянии, потом опять 5 руб и до бесконечности