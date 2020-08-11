Перевозчики Барнаула просят до 30 руб. поднять тариф на проезд в городском транспорте

Перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте. Они предлагают увеличить стоимость билета для автобусов – до 27 рублей, а для маршруток – до 30 рублей. Билет на электротранспорт в этом случае может подорожать до 33 рублей. По словам перевозчиков, пандемия коронавируса значительно ухудшила состояние дел в отрасли. Фактически за четыре последних месяца пассажиропоток упал на 50%. Оттягивать повышение тарифов, по мнению транспортников, нельзя. Иначе многие предприятия рискуют просто разориться. В администрации Барнаула подтвердили, что запрос от перевозчиков Барнаула поступил. Однако решать, повышать тариф или нет, будет Координационный совет по ценообразованию краевой столицы.

Почему хотят повысить стоимость проезда?

Как следует из обращения перевозчиков, которое есть в распоряжении amic.ru, необходимость повышение тарифов, прежде всего, вызвана ростом цен на топливо, ГСМ и запасных частей. Особенно подорожали запчасти импортного производства – в полтора раза из-за падения рубля. А почти 90% всего автопарка в Барнауле – иностранные автобусы. За последнее время транспортники наблюдают и значительное снижение пассажиропотока. Перевозчики утверждают, что значительно выросла в компаниях текучка кадров: с начала года она составила около 40%. Многие водители уходят работать в другие отрасли, где заработная плата в два или три раза больше.

"В целях обеспечения стабильной работы городского пассажирского транспорта, снижения социальной напряженности в трудовом коллективе путем повышения заработной платы, своевременного ремонта и обновления подвижного состава, просим рассмотреть вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров и багажа для автобусов, осуществляющих перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, до 27 рублей", – говорится в тексте обращения.

"Другого выхода у нас нет"

Исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко рассказал amic.ru, что перевозчики планировали просить мэрию повысить стоимость проезда еще весной, так как до этого цены поднимали два года назад. Но случилась пандемия коронавируса и было решено отложить вопрос до осени. За четыре месяца "коронакризиса" ситуация в отрасли стала еще более напряженной. Из-за режима самоизоляции пассажиропоток рухнул на 50%. Многие предприятия были вынуждены сократить и маршруты, и штат.

"Другого выхода у нас просто нет. Оттягивать нельзя. На самом деле сегодня себестоимость провоза одного пассажира в Барнауле – около 35 рублей. Но о повышении до такой суммы, конечно, речи не идет. Перевозчики просят увеличить тариф до 27 рублей. Сейчас обоснованность этой суммы изучают специалисты в мэрии. Думаю, что оптимальным в итоге будет повышение на два рубля, как это было два года назад. Тем более что никто не отменял инфляцию. Необходимо возместить потери от коронавируса", – пояснил Долженко.

О новых автобусах не мечтаем

По словам директора предприятия "Евробус-Плюс" Романа Арапова, перевозчики не рассчитывают, что в администрации Барнаула полностью выполнят все их просьбы и повысят тариф сразу на четыре рубля. Особенно сегодня, когда экономике страны нанесен ущерб из-за пандемии. Но не повышать – тоже будет неправильно. Оптимальной, по мнению Арапова, будет стоимость билета 26 рублей для автобусов и электротранспорта, 28 рублей – для маршруток.

По мнению директора "Евробус-Плюс", все дополнительные средства уйдут исключительно на зарплату сотрудников и на замену автозапчастей. Об обновлении автопарка пока не приходится даже мечтать. По словам Арапова, чтобы обновить парк автобусов, необходима серьезная помощь государства. К слову, в Барнауле средний возраст трамваев составляет 32 года при сроке эксплуатации 15 лет. Изношенность около 90%. Причем парк не обновлялся уже почти шесть лет. Автобусы же не закупались в городе семь лет. Для того чтобы обновить 360 автобусов большого и среднего класса, перевозчикам необходимо около 6 миллиардов рублей.

"В нынешних реалиях невозможно найти деньги на покупку техники. Только один новый автобус стоит 6 миллионов рублей. Но повышать тариф на проезд необходимо. Никто не отменял инфляцию и другие процессы в экономике. Нужно платить и водителям. Поэтому мы все очень ждем решения администрации, – отметил Роман Арапов.

А что говорят в администрации?

В пресс-службе администрации Барнаула подчеркивают, что вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте имеет высокую социальную значимость. А потому сначала специальная комиссия проведет тщательную экспертизу, которая включает оценку затрат транспортных предприятий города, анализ пассажиропотока и разработку оптимальной стоимости проездных билетов для льготных категорий граждан.

Затем вопрос будет вынесен на обсуждение членов Координационного совета по ценообразованию города. И только если комиссия признает повышение стоимости обоснованным, тариф пересмотрят.

Когда и как в Барнауле поднимали тариф?

Еще в 2002 году проезд стоил всего 4 рубля. Затем ежегодно тариф повышался: в 2003 – до 4,5 рубля. К 2008 году стоимость билета в автобусе составляла 7,5 рубля.

В 2015 году власти города сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта. Все поездки стали составлять 17 рублей. Но уже в декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели: проезд на автобусе и маршрутке стал стоить 20 рублей, а в электротранспорте – 19 рублей. С января 2019 года проезд в общественном транспорте Барнаула подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.

Где в Алтайском крае повысили проезд в транспорте в 2020 году?

В мае 2020 года с просьбой повысить тариф на проезд в общественном транспорте к мэрии обратились перевозчики Бийска. Власти согласились с транспортниками и уже с 1 августа проезд в автобусе и трамвае стоит 22 рубля. Цена билета на экспресс-маршрутах наукограда поднялась до 28 рублей.

С 1 июля подорожал тариф и в Рубцовске. Также на 2 рубля. За проезд в автобусе жителям третьего по величине города края придется потратить 24 рубля, в троллейбусе – 22 рубля.

Какова стоимость проезда в других городах Сибири?

В соседнем Новосибирске проезд в автобусе обойдется 24 рубля. На метро – 25 рублей. В Омске стоимость проезда на всем общественном транспорте одинакова – 30 рублей. В Красноярске тариф подорожал в прошлом году сразу на 4 рубля – с 22 до 26 за одну поездку в автобусе, с 19 до 22 рублей – в троллейбусе.

Стоит отметить, что во всех вышеперечисленных городах, как и в Барнауле, проезд по транспортным картам дешевле, нежели за наличный расчет.