Правозащитники центра "Весна" сообщили, что один человек погиб и как минимум трое пострадали во время протестов в Минске, пишет ТАСС.
"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", – сказал правозащитник Валентин Стефанович.
Официального комментария от МВД Белоруссии на момент публикации нет.
Столкновения протестующих с правоохранителями прошли на почве результатов президентских выборов. По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Комментарии
Один человек погиб во время протестных акций в Минске
Правозащитные фонды должны компенсировать родственникам его смерть, ведь он погиб за свободу
Кровь пролилась. Начало.
10.08.2020 15:33
гость
Компенсировать будут сторонники батькиного режима. Точно так же, как за холокост, лагеря смерти, военные преступления и прочее расплачивались немцы, а не правительства тех стран, которые воевали против нацизма.
Быстро запрягли. В Украине долго лясы точили прежде чем первая кровь пролилась.
Судя по видео, этот дяденька сам прицепился на камаз и пока силы были катался. Так что премию Дарвина в студию. За свободу он погиб? Скорее за 100 баксов.
10.08.2020 15:39
- гость -
Тут возможно компенсировать будут те, кто погибшего вывел на протесты. Точно так же, как за холокост, лагеря смерти, военные преступления и прочее расплачивались немцы, а не правительства тех стран, которые воевали против нацизма
Беларусы держитесь! Хабаровск с вами!
10.08.2020 15:45
гость
Такие "с вами" обещали мне-вот придёт 2017й и мы сделаем революцию в России. 2020й уже на исходе,где обещаное?
10.08.2020 15:45
гость,а Барнаул то здесь причем?Вы эту ересь на все сайты тащите?
Хабаровск держись! Белорусы с тобой!
Беларусы держитесь! Хабаровск с вами!
уточните с кем: с майдаунами или с сторонниками Батьки
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
уточните с кем: с майдаунами или с сторонниками Батьки
зависит от финансирования, поэтому кого США признает, с тем и надо быть
10.08.2020 15:43
гость
У тебя логика нарушена или отсутствует как таковая.
-гость- 15:51
а мы разве здесь Барнаул обсуждаем? вроде как события в Белоруссии!
Китайский вариант развития
а что в Хабаровске происходит то? а то я не в курсе, почему его сравнивают с Белорусью?
О как у майданутых пригорает то, запомнитеушлёпки, хрен вам в грызло, а не Беларуси....
Барнаул держитесь! Майдан с вами!
Идиоты, мужайтесь! Хабаровск и майдан с вами!
10.08.2020 15:56
гость,ну так и не Хабаровск.Вот я и спрашиваю,на кой черт тащить сюда Хабаровск?Насколько логично сказать белорусам на барнаульском сайте,что Хабаровск якобы с ними???Это для кого вообще заявление то?
Падение диктаторского режима, узурпировавшего страну - неизбежно!
-гость- 16:08 Идиоты, мужайтесь! Хабаровск и майдан с вами!
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стесняюсь спросить, а Чаушеску с кем?
16:10
- гость -
Почему вы так болезненно реагируете?
10.08.2020 16:12
- гость -
И тогда свершится революция,о которой так долго говорили большевики.Оно ведь как,все до основания,а затем мы наш,мы новый мир построим,и оба-на,кто был никем,тот станет всем ни чем.)
а то я не в курсе, почему его сравнивают с Белорусью?
да поди так в методичке написано
а так таки да, сравнивать Минск и Хабаровск это все равно что сравнивать теплое с твердым)))
16:17
-гость-
Чаушеску с женой. Закономерный конец любого диктатора, который задержался на троне.
10.08.2020 16:12
- гость -
С таким же успехом можно заявлять,что диктатора ждёт ад.
Падение диктаторского режима,
Диктатура буржуев падёт, неизбежна диктатура пролетариата
10.08.2020 16:18
- гость -
Из-за отсутствия логики.Лишь бы кукарекнуть,а там хоть не рассветай?
Только цитата из фейсбука.
Валерий Соловей (Профессор, Москва):
Ночью Лукашенко отказался говорить с Путиным, сославшись на гипертонический криз.
Генералы требовали от него отдать приказ на применение боевых патронов.
16:23
А это не вы периодически взвизгиваете из-за того, что ваши комменты не проходят? Из праздного любопытства интересуюсь.
16:27
Не я.