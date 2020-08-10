Алтайского фермера обвиняют в убийстве партнера по бизнесу

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он подозревается в убийстве своего партнера по бизнесу.
По данным следствия, предприниматель несколько лет брал займы у потерпевшего, а поскольку бизнес не приносил дохода, мужчина предложил предпринимателю провести процедуру банкротства, а перед этим переписать все имеющееся имущество на него, на что получил согласие. Позднее обвиняемый приехал к бизнес-партнеру, выстрелил в него из ружья, обмотал сеткой-рабицей и выбросил в реку.
Информация о пропаже 39-летнего мужчины появилась в конце июня. Через несколько дней его тело обнаружили в реке Чарыш.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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