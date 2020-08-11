Филипп Киркоров в соцсетях похвастался кроссовками за миллион

Российский певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram похвастался новой покупкой. Он приобрел кроссовки за 1 миллион рублей.
Певец сфотографировался в бутике Dior в своей новой обуви от коллаборации Air Dior х Nike Jordan. К посту Киркоров приложил скриншот, на котором видно, что раньше эти кроссовки стоили около 150 тысяч рублей, но теперь цена на отдельные экземпляры сильно возросла.
В комментариях поклонники певца разделились на две группы. Одни понимают любовь Киркорова к дорогим и редким вещам, а другие, наоборот, осуждают подобные траты и заявляют, что исполнитель "не дружит с головой".
Ранее amic.ru писал о том, что Киркоров отдыхает в Греции вместе с мужчиной-моделью.
Комментарии
этих заднеприводных не понять нормальным людям.
это кто такой ?
а я за 200 сланцы купила, вот это новость так новость!
Певец сфотографировался в бутике Dior в своей новой обуви от коллаборации Air Dior х Nike Jordan. К посту Киркоров приложил скриншот, на котором видно, что раньше эти кроссовки стоили около 150 тысяч рублей
как лоха филю развели... цена им https://outmaxshop.ru/snickers/dior-x-nike-air-jordan-1-18690
4740 рублей
он богатый лох, ему что 5 тыщь что 5 мильонов
а этот помощь у государства не просил в период пандемии, как пригожин с валеркой?
не понимаю за что ему платят такие бабки что он вот так вот их не ценя с жиру бесится?
Кому щи пусты, а кому жемчуг мелок. Не народный он артист, страшно далеки они, клоуны эти, от народа..нет Руслановых и Шаляпиных среди них...
зато наверное строителям своим за лишнюю тыщу мозг съест. В одном месте шикует в другом душу выворачивает.
Взял гос помощь - купил шнурки...
Скромнее надо быть в нашем полном нищеты мире