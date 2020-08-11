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МВД Белоруссии: в Минске из-за взрыва самодельного устройства погиб протестующий

, ИА "Амител"
По версии министерства, взрывчатка сработала в руках у мужчины
Фото: nevainfo.ru

Фото: nevainfo.ru

Во время столкновений со спецназом 10 августа в Минске погиб протестующий. Об этом заявила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, мужчина пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, и оно взорвалось у него в руке.

Напомним, что ранее правозащитники центра "Весна" сообщили о гибели одного из участников протестов в Минске, однако позже МВД республики опровергло эту информацию.

Как ранее сообщил amic.ru, после окончания президентских выборов в Белоруссии в стране начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил данную информацию.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.08.2020 11:35
- гость -

По версии министерства...

После 80.2% за Лукашенко им всем теперь веры нет! Пусть что угодно говорят. Подождём что скажет белорусский народ.

11.08.2020 11:39
krash

то есть начинают УБИТЫЕ тела , и задавленные автозаком списывать под несчастыне случаи, типа виноват сам? Красавцы. нчиего нового

11.08.2020 11:40
гость

Вроде пишут везде, что это силовики забрасывали протестующих свето-шумовыми гранатами, и одна разорвалась прямо у ног человека...Кому верить?

11.08.2020 11:41
гость

Один представитель белорусского народа уже сказал свое слово, в его руке взорвалось неустановленное взрывное устройство

11.08.2020 11:41
гость

мужчина пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, и оно взорвалось у него в руке

надо же, как бойцам спецназа повезло

11.08.2020 11:43
- гость -

Погиб ради того чтобы жена Сергея Тихановского президентшей стала.Не сложилось..

11.08.2020 11:47
гость

Все светошумовые гранаты взрываются у ног протестующих, их для этого и кидают протестующим в ноги

11.08.2020 11:48
гость

Погиб ради того чтобы жена Сергея Тихановского президентшей стала.Не сложилось..

Цинично. Но по сути, да..

11.08.2020 11:53
гость

Погиб ради того чтобы жена Сергея Тихановского президентшей стала.Не сложилось..

Не обязательно. Может сейчас его семья получит столько, сколько он никогда бы не заработал. Правозащитные организации могут страховать риски активистов борьбы за свободу

11.08.2020 11:59
- гость -

Люди за развитие выходят, против деградации, которую почему-то называют стабильностью. Против тиранов и узурпаторов.

11.08.2020 12:04
- гость -

Очень может быть.Он погиб за свободу белорусов,которую могла бы обеспечить жена Сергея Тихановского,стань она президентшей.

11.08.2020 12:05
Городской жит

Очередная официальная ложь

11.08.2020 12:10
гость

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, если результаты выборов в стране не подтвердятся

11.08.2020 12:12
гость

В первобытнообщинном строе было свободно, государства вообще не было. В США во времена Дикого Запада было свободно. У нас в 90-е была свобода и хорошие отношения с США. А в Белоруссии не было свободы 90-х, там так кусочек социализма и остался, основные предприятия государственные

11.08.2020 12:15
Алекс

А я вполне уверен что и запросто могло быть самодельное устройство. Ведь не секрет что и файеры и фейерверки в ОМОН летят. Эта хрень может так в руках бабахнуть что и убить.

11.08.2020 12:16
- гость -

11.08.2020 12:12
гость,что Вам дали "хорошие" отношения с сша,и "свобода" 90-х?

11.08.2020 12:19
- гость -

Повезло сша: там постоянно сплошняком демократия и свобода,свобода и демократия.

11.08.2020 12:23
гость

11.08.2020 12:16
- гость -

Задержку зарплаты на полгода-год, инфляцию 900 %, поборы бандитов с коммерсантов, поборы ментов на дорогах, поборы чиновников с коммерсантов, сокращение армии и милиции, уход военных и ментов в бандиты, распродажа оружия из армии, вообще весело

11.08.2020 12:26
- гость -

11.08.2020 12:23
гость, о том и речь.Т.е.либо эти люди не жили в 90-е,либо сознательно вводят в заблуждение,рассчитывая на несмышленых малолеток.

11.08.2020 12:38
комрад

Репетиция выборов 2024. Что будет с нашим Батькой №2.

11.08.2020 12:39
комрад

Пу говорят уже набрал 67%. Скромнее надо быть, скромнее. Картохи переел таракан.

11.08.2020 12:57
гость

Репетиция выборов 2024. Кто то из наших протестующих тоже погибнет

11.08.2020 12:58
гость

В Вильнюсе сообщили, что Светлана Тихановская находится в Литве

А на родине за нее люди гибнут

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