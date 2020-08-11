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Роман Широков публично извинился перед избитым им судьей

, ИА "Амител"
Спортсмен признал, что совершил "неподобающий поступок"
Роман Широков / Фото: из архива amic.ru

Роман Широков / Фото: из архива amic.ru

Бывший футболист сборной России Роман Широков принес извинения арбитру Никите Данченкову за то, что избил его во время любительского футбольного турнира. Спортсмен признал свое поведение "неподобающим".

"Я прекрасно осознаю, что назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй", – написал на своей странице в Instagram Широков.

Он также извинился перед организаторами турнира и партнерами по команде "Матч ТВ", в составе которой экс-футболист выступал на любительском соревновании, в ходе которого и случился инцидент.

На видео попал момент агрессии Широкова. На нем отчетливо видно, что спортсмен ударил ногой уже лежащего судью.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.08.2020 17:10
Потёмкин

Как это трогательно-публично извиниться. Его после этого инцидента ещё будут приглашать в передачи Матч ТВ?

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