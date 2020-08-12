Ливни и грозы придут в Алтайский край 12 августа

Аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае в среду, 12 августа, сообщает краевой ЦГМС. Однако часть территории накроют ливни и грозы.
Температура воздуха будет держаться на уровне от +26°C до +31°C. Также прогнозируется сильный ветер – воздушный поток местами может достигать 20 м/с. В отдельных районах пройдут дожди и грозы, а по востоку – ливни.
В Барнауле днем столбики термометров будет показывать от +27°C до +29°C. Кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается слабый. Его скорость составит от 7 до 12 м/с.
Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило о высоком риске природных пожаров, который сохранится до 12 августа.
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