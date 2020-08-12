Автомобиль загорелся посреди проезжей части в Барнауле

Около 7 часов утра 12 августа в Барнауле посреди дороги загорелся автомобиль. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам свидетелей, инцидент произошел на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора. У машины загорелось подкапотное пространство, и огонь стал выбиваться наружу.
Автолюбитель, судя по всему, не соблюдает ПДД и не имеет в наличии огнетушителя, поэтому все, что ему оставалось – бегать в панике вокруг транспортного средства и ожидать помощи, которая пришла к нему от водителя троллейбуса.
Вместе мужчины при помощи огнетушителей погасили пламя. Кроме машины, в результате происшествия никто не пострадал.
Комментарии
Автолюбитель, судя по всему, не соблюдает ПДД и не имеет в наличии огнетушителя
Какой же это автолюбитель? Судя по всему дед два раза в год на дачу катается, посадить урожай и собрать.
не увидел на видео автомобиля.
Вот это ведро с болтами так назвали? Да скорей бы они уже исчезли все с дорог города. очково ехать когда сзади какая нить восьмера гнилая или копейка прижимается.
не увидел автомобиля на видео
А водитель троллейбуса молодец, да вот только зная наш муп горэлектротранс как бы не заставили заплатить за огнетушитель.
В очередной раз удень вконтактышный делает тупые выводы стоя далеко в стороне.
Пользуйся общ. транспортом, если боишься....
только зная наш муп горэлектротранс как бы не заставили заплатить за огнетушитель.
Заправка огнетушителя рублей 300-500. Зато мужик все правильно сделал.
Богатое быgло непременно должно вставить своё "авторитетное" слово.
это ведро с болтами
Для более состоятельных людей и ваш автомобиль ведро с болтами. А деду уже и смысла нет новый покупать. На его век и этого хватит.
12.08.2020 10:50
- гость -
Эти, с позволения сказать, "соотечественники", простых людей за людей то уже не считают, думают, что ухватили бога за яiца.
На его век уже хватило, или будет ездить пока не сгорит полностью? Ладно он не боится помереть уже, подвергает опасности окружающих.
Да нас старых все за людей не считают. Ишачили всю жизнь за почеиеую грамоту.
Дано пора всё что старше 10 лет изгнать с улиц города. Не хватает на нормальное авто - пользуйся ОТ или велосипедом. От всего этого хлама одни неудобства - шум, чад, плохая безопасность в ДТП для водителя и прочее.
12.08.2020 11:01
- гость -
Ну да, обеспечили этому поколению базис, которое его фактически "проело" , а теперь можно и тихо помереть, чтоб никому на дорогах не мешать
12.08.2020 11:04
Итальянец
Сам изгонись, воздух чище станет - ты сильно воняешь в каждой теме. Есть и годовалые авто убитые напрочь, а есть двадцатилетние ухоженные. Но разве пешеход это поймет))