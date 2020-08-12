Не умеющий плавать ребенок утонул в Бийске

10-летний мальчик утонул в Бийске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Произошло это накануне днем, 11 августа
По предварительным данным, ребенок с двумя друзьями пошел купаться в реке Бия без присмотра взрослых. В какой-то момент мальчик отошел далеко от берега и скрылся под водой, поскольку не умел плавать. Глубина участка реки, откуда спасатели позднее извлекли тело ребенка, составляет три метра.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут процессуальное решение.
Как ранее сообщил amic.ru, 6 августа в Горно-Алтайске 12-летний мальчик попытался переплыть реку и утонул.
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