Заседание по делу Михаила Ефремова перенесли на 18 августа из-за госпитализации актера, сообщает ТАСС.
Суд направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза. По данным источника агентства, сейчас жизни артиста ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Из отделения нейрореанимации Ефремова уже перевели в палату.
При этом не исключается, что 18 августа Ефремов сможет сам присутствовать на судебном заседании.
Тем временем, по информации Telegram-канала Life Shot, адвокат пострадавшей стороны считает, что защитник Ефремова, Эльман Пашаев, еще до госпитализации актера мог знать о его состоянии.
Напомним, что накануне, 11 августа, Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда с подозрением на инсульт.
Комментарии
Воспаление хитрости ушло в рецессию
Хватит писать про эту НЕЧЕСТЬ
12.08.2020 15:52
Наталья
В русском языке слово "НЕЧЕСТЬ" отсутствует) Учите русский!
12.08.2020 15:13
- гость -
В данном случае заложено понятие "человек без ЧЕСТИ".(если я правильно понял)
12.08.2020 16:01
Гость
О, Вы тоже любите новые слова изобретать?)
будет отмазываться через больничку
Да понятно, что играет роль больного. Его уже вся страна ненавидит. Алкоголик, наркоман и убийца.
12.08.2020 16:10
Читатель
А кто вам поручил за всю страну говорить?
12.08.2020 16:13
- гость -
Он образно, а те кто его любит наверное очень не любит тех кто его не любит.
12.08.2020 16:22
- гость -
Я не о "любит/не любит". Каждый человек имеет свое мнение и только СВОЕ мнение может высказывать. А Ефремова будут судить, он понесет наказание. И при чем тут, кто его любит, а кто нет.
Хреновый актеришка
Ой ну ладно Вам, не привязывайтесь с словам, мне он положительно отвратителен, а по сути без разницы посадят/отмажут, вангую отмажут.
12.08.2020 16:01
Гость
12.08.2020 15:13
- гость -
В данном случае заложено понятие "человек без ЧЕСТИ".(если я правильно понял)
12.08.2020 16:22
- гость -
12.08.2020 16:13
- гость -
Он образно, а те кто его любит наверное очень не любит тех кто его не любит.
ха-ха. Защитник/ца
12.08.2020 16:29
- гость -
Ну тут то Вы не правы.Талантлив чего уж там.Мне вот например не нравится Макар,ни как певец,никак типа абчественный деятель,пытающийся натянуть на свое р..маску правозащитника-диссидента.Но,многие утверждают обратное,имея ввиду его творчество.И в то же время многие говорят о нем,как о иуде.В целом можно сойтись на том,что как чел он-гад.
защитник Ефремова, Эльман Пашаев, еще до госпитализации актера мог знать о его состоянии.
Так он и продиктовал, что и как нужно делать. Театр одного актёра.
12.08.2020 16:45
- гость -
Да,а творчество оставить за скобками.
12.08.2020 16:38
- гость -
А вам лишь бы обгавкать случайного человека.