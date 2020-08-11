Михаила Ефремова госпитализировали в тяжелом состоянии

Известного артиста Михаила Ефремова вынесли из суда на носилках и увезли на скорой помощи, сообщает РИА Новости.
В Боткинской больнице уточнили, что актер находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что у Ефремова подозревают предынфарктное или предынсультное состояние.
Судья Елена Абрамова отложила следующее заседание по делу Ефремова на 10 утра 12 августа.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в резонансном ДТП, объяснив это тем, что ничего не помнит.
Комментарии
Капец грамотеи, предЫнфарктное и предЫнсультное, а может все таки И вместо Ы попробовать.