Каменская банда школьников угрожает расправой своему бывшему товарищу

Мать 14-летнего школьника из Камня-на-Оби написала заявление в полицию на подростков, которые ранее стали фигурантами дела об избиении детей. Женщина утверждает, что 11 августа юные злоумышленники пришли к ее дому и стали требовать, чтобы ее сын вышел на улицу, пишет "Банкфакс".
По словам матери, раньше ее ребенок проводил время в компании этих подростков, но в избиениях участия не принимал. После того как истории с насилием попали в СМИ, женщина запретила мальчику общаться с компанией, а на суде он выступил в качестве свидетеля, что, по ее мнению, и стало поводом для агрессии со стороны бывших друзей.
Когда подростки пришли к их дому, жительница Камня-на-Оби вызвала полицию, но после того как правоохранители уехали, школьники вернулись и стали угрожать женщине и ее сыну расправой.
Ранее amic.ru писал о том, что в Камне-на-Оби подростки жестоко избили своего сверстника и выложили видео в интернет. Позднее стало известно, что от их рук пострадали еще несколько человек.
Комментарии
малолетки говна объелись
Ну неужели на них управу найти нельзя?
ауешники чертовы, возомнили себя бригадой, а по сути чушканы
Да уже пора кончать с этой бандой. Они весь город уже держат в страхе. Это что такое? По ним тюрьма давно плачет.
а почему этих чушканов даже милиция успокоить не может --чушканы полиция
начальник уехал - в районное руководство успокоилось что ли??? Где защита ??? Уволить за неисполнение обязанностей!!!!
в 90х вопрос решался крайне просто, даже в начале 00х.
если малолетки под кем-то то просили их урезонить и как правило урезонивали.
если просто дворовая шпана, то шли к ближайшему тренеру борьбы или бокса, и за символическое спасибо просили пару-тройку ребят по крепче.
и вопрос решался.
сейчас как не знаю. все ведь, адекватные, цивилизованные и общечеловечные. видимо никак не решается
а на суде он выступил в качестве свидетеля,
Стукачок?
> 12.08.2020 16:20
> - гость -
> Стукачок?
А надо-то терпилой быть, да?
12.08.2020 16:27
Евгений
А стукачи все потом терпилы. Их никто и нигде не любит.
12.08.2020 16:28
- гость -
Бандит?
12.08.2020 16:28
- гость -
Бандит?
чушкан
А почему эти гопники ещё на свободе ? Полицаи взяли их на перевоспитание ? Почему тогда не к себе домой ?
Так вот напрашивается мысль, что беспредельщики эти - мажорчики. И папы их, возможно, как раз в полиции и работают. Иначе давно бы приструнили.
12.08.2020 16:35
- гость -
12.08.2020 16:28
- гость -
Бандит?
Ага, бандитищщщще))
Подростками ведь все были) А этот из их же компашки.
Надо просто навешать люлей пару раз этой банде, да пожёсче.
12.08.2020 16:20
- гость -
Гость ты наблотыканный или натыканный????
12.08.2020 16:59
Гога,за люли-срок,онижедети.
интересно почему блокируется мое сообщение??))
а всего то, хотела подытожить сообщение гостя от 12.08.2020 16:19 : неужели не могут им навалять никто?
Гость 16:20
Стукачок? Зэковская идеология? Главное, чтобы когда тебя толпа шпаны пинать будет, ни одного стукачка не нашлось. Так и будешь жить терпилой.
12.08.2020 17:17
- гость -
Если выживет.
12.08.2020 17:17
- гость -
Шпана... пинать...
Только факты-
Каменская банда школьников угрожает расправой своему бывшему товарищу
на суде он выступил в качестве свидетеля,
И кто он после этого?..
12.08.2020 17:25
- гость -
Свидетель.Чего неясного?
12.08.2020 17:27
- гость -
Понятно. Вам в коллектив тоже такого свидетеля)
12.08.2020 17:25
- гость -
Как минимум-смелый парень,не побоялся выйти из банды.
Вы так не смогли-ни тогда,ни сейчас. Для вас и прикрытие придумали-"нестукач".
А по сути вы кто?
12.08.2020 16:35
- гость -
Балбес!
Надо им выдать значки "Свободу Фургалу", Тогда полиция их приберет.
12.08.2020 17:31
Гость
12.08.2020 17:25
- гость -
Как минимум-смелый парень,не побоялся выйти из банды.
Ну вы читайте хоть информацию. Мама запретила, мама пожаловалась.