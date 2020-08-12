Ефремов пропал из Боткинской больницы

Михаила Ефремова нет в базе данных Боткинской больницы. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне сообщалось, что актер почувствовал себя плохо во время заседания суда и был госпитализирован. По данным источника издания, суд направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза и в учреждении ответили, что состояние актера оценивается как стабильное. Однако диспетчер на звонок корреспондента ответил, что "данного пациента у них нет".
Напомним, что Ефремова увезли в больницу 11 августа с подозрением на инсульт Не исключается, что на заседании, которое перенесли на 18 августа, актер сможет присутствовать самостоятельно.
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