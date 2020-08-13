"Батюшка не по этому делу вообще". Инженер раскритиковал священника из Барнаула

Российский инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров раскритиковал барнаульского священника Александра Микушина, который ранее в соцсетях обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Микушин благословил "раба Божиего Илона" и попросил помочь отечественным конструкторам в производстве возвращаемых ракетных ступеней, потому что ступени ракеты-носителя "Протон", по словам иерея, загрязняют природу.
"Батюшка не по этому делу вообще. При чем тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и все", – цитирует телеканал "360" Бугрова.
Также инженер подверг критике слова Микушина о загрязнении природы отработанными ступенями: "А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия".
Комментарии
Российский инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров раскритиковал барнаульского священника Александра Микушина//
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Так - то, по идее , как просвещённый научный специалист , он, в первую очередь, должен раскритиковать Роскосмос , допускающих священников окроплять святой водой корабли перед стартом.
Очевидно, не пришло время...,поэтому критикуем Маска.
в первую очередь, должен раскритиковать Роскосмос , допускающих священников окроплять святой водой корабли перед стартом.
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Так это уголовно наказуемое занятие.
Если не под разжигание ненависти, так под шпионаж или разглашение гос.тайны попадешь.
калибр, ты хоть и недокалиброванный и бесы у тебя - это коммунисты, но здесь надо отдать тебе должное и согласиться.
Страна в 21 века, где попы и есть политруки, будет погружаться в 16 век, а поэтому ни о каком космосе мечтать не приходится.
Вова, ты не съезжай с темы. Мы с батюшки за мусор спросим. Ты за гиптил ответь. Приезжай на запуск. Свозим тебя к ступеням, посмотришь, даже потрогать сможешь )))
если политкорректно, то очень своеобразный персонаж.
13.08.2020 10:02
CALIBR
Очевидно, не пришло время...,поэтому критикуем Маска.
И в каком месте здесь критика Маска?
Тебя освящение коробит? Съездий в Азию и покритикуй тамошние религии. Смельчак.
У нас есть возвращаемые проекты, еще в в Союзе спроектированные и примененные. Энергия и Буран
отлучить его от РПЦ надо за отсутствие патриотизма - пуст к маску едет