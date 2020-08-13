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Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

, ИА "Амител"
Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу"
Фото: Telegram-канал NEXTA

Фото: Telegram-канал NEXTA

В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего за вечер 12 августа от принадлежности к силовым структурам открестились, по меньшей мере, четыре человека. Один из первых спецназовцев, перешедших на сторону народа, записал видеоролик, в котором объяснил, что "давал присягу своему народу".

"Глядя на то, что происходит в Минске, своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома", – заявил автор ролика и выбросил камуфляж в мусорный бак.

Другой участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа больше нет.

Еще один бывший военный также напомнил о присяге своему народу и пристыдил всех, кто выполняет приказы белорусских властей подавлять протесты. После этого он взял свою форму и выкинул ее в окно.

Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются уже четвертый день. Граждане выступают против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Как ранее сообщил amic.ru, в белорусском Гродно во время акции протестов пострадала пятилетняя девочка. Силовики разбили окна автомобиля ее родителей, а после военная техника врезалась в машину.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.08.2020 09:51
гость

Коротко о текущем моменте. Как будто в соседнем классе дети решились вместе навалять доставшему всех гопнику, а мы ждём, что наш после девятого класса уйдёт.

13.08.2020 09:53
гость

все таки Венесуэлы не будет!

13.08.2020 09:55
Guest

Сядут за дезертирство да и дело с концом. Что такое четыре человека в масштабе хотя бы одного подразделения спецназа? Присягу они давали народу страны, который выбрал своего президента. И потом, они недовольны, что силовики работали ради сохранения правопорядка?

13.08.2020 09:55
гость

Ну все, Лукашенко, сам себя загнал на зону. По моему Павел Первый вручил чрезвычайные полномочия тем, кто его потом и грохнул. Ситуация повторяется, батька вырастил красно-белых нациков, борясь против имперской России. Теперь его же нацики его и сгноят на зоне. Туда ему и дорога. А ведь не производил впечатление идиота, а оказался идиот

13.08.2020 09:56
- гость -

А у хабаровских полицаев скоро харя треснет от жалования непомерного

13.08.2020 09:58
гость

Они не сядут за дезертирство, я понял, что они в отставке. А в отставке деньги тоже нужны, если им занесли, сколько надо, они отработали. Только теперь на всякий случай надо переехать в Литву, вдруг батька победит

13.08.2020 09:59
- гость -

интересно девки пляшут
гарант конституции признал выборы легитимными, даже поздравил - а россиянские сми нет...

13.08.2020 10:00
гость

давали "присягу своему народу"

Вообще в народ, которому они давали присягу, входят и их коллеги, которых вчера красно-белые нацики машинами сбивали

13.08.2020 10:01
гость

Россиянские сми помнят, как усатый упырь боролся с Россией, чего они его поздравлять будут

13.08.2020 10:04
-гость-

Guest, как только вы научитесь отличать Чаушеску от Вацлава Гавела, вы сразу все поймете.

13.08.2020 10:05
CALIBR

13.08.2020 09:55
Guest
Сядут за дезертирство да и дело с концом.
++++++++++++
Бывшие военные ( В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия )? Ну-ну.

13.08.2020 10:05
Guest

13.08.2020 09:58
гость
Забавно тогда получается, четыре пенсионера произвели демарш и наплевали на элементы формы и знаки различия - и нет больше у Белоруссии спецназа.)))

13.08.2020 10:07
- гость -

Запахло гражданской....

13.08.2020 10:12
- гость -

Интересный фильтр в новостных сайтах, откровенные "троллевы" комментарии пропускает, а за протестующих нет. Не только амик, а вообще многие новостные.

13.08.2020 10:12
- гость -

Там Лука, здесь Путин, изо всех сил маниакально за трон держатся. Народу на уши лапшу вешают про свою исключительность, а сами по сути протухшие насквозь. Спросишь вокруг, никто не голосовал за. У других такая же картина, а результат всегда "ошеломляющий". Защищать Луку только ОМОН вышел, он наверно и голосовал за него, так же как и у нас. Короче два брата акробата.

13.08.2020 10:15
- гость -

Зачем опять печатаете вбросы с польского канала?

13.08.2020 10:17
гость

-гость- 10:15
а точно с польского? может с хабаровского? нее?

13.08.2020 10:18
В. В. Воронцов

***
Нет,не орлы...
Не "Беркуты"!...

***

13.08.2020 10:20
- гость -

13.08.2020 10:15
- гость -
Зачем опять печатаете вбросы с польского канала?

Заблажил, что серебряннки на карточку "МиР" перечислили, иди методически сурковские поменяй , убогий

13.08.2020 10:20
- гость -

Страна - это не президент, страна - это народ. Достойный уважения поступок силовиков.

13.08.2020 10:20
АННА

Все прочитали, что 4 человека?... ЧЕТЫРЕ человека... каких-то БЫВШИХ военных выбросили свою форму.... Из-за этого новость сделали??? Серьёзно??? А заголовок-то! Я аж испугалась.

13.08.2020 10:21
АННА

А вообще у меня у свёкра камуфляж есть. Для рыбалки там, для охоты... Любой, у кого есть камуфляжная одежда может выбросить ее в мусорный бак... И, кстати, "нашивочки" там всякие тоже можно сделать...

13.08.2020 10:23
- гость -

Потом это ОМОН государство легко подставит, как рижский ОМОН, "Беркут", и эти "силовики" на скамье подсудимых будут блеять "мы выполняли приказ"

13.08.2020 10:24
- гость -

13.08.2020 10:17
гость

Беги на свой цензор. Nexta - польский канал, транслируется с Варшавы.

13.08.2020 10:25
Гость

Когда армия играет в политику, это уже не армия... БАНДА.

13.08.2020 10:34
Потёмкин

13.08.2020 10:21
АННА
Согласен с вами. Ооочень давно служил в стройбате,но легко смогу выбросить форму
любого рода войск и любых армий в мусорку и отказаться от "братства".

13.08.2020 10:34
- гость -

10:25

Четыре предателя - это не армия. Если это не очередные "Белые каски".

13.08.2020 10:46
- гость -

ну че. Информационная война.
Посеять панику среди врагов - пусть даже и ложью - нормальный прием.
Так же как показывать кусок ролика , где бьют мужика на коленях, не показывая, что он перед этим сделал.
Хомячки схавают

13.08.2020 10:49
Гость

Может они ещё на колени станут? Или покаются,как перед неграми? Давайте!

13.08.2020 10:49
-гость-

-гость- 10:46 а по вашему агрофюрер молодец?

13.08.2020 10:52
- гость -

10:46
- гость -
Так же как показывать кусок ролика , где бьют мужика на коленях, не показывая, что он перед этим сделал.
---
А что он сделал?

13.08.2020 10:54
- гость -

10:49
-гость-
а по вашему агрофюрер молодец?
---
Лахте сейчас нельзя топить против Лукашеску, они не должны поддерживать протестующих ибо - плохой пример заразителен.

13.08.2020 10:56
- гость -

13.08.2020 10:46
- гость -

И почему в этой войне участвует Амик, причем на чужой стороне?

13.08.2020 11:03
- гость -

10:56
- гость -
И почему в этой войне участвует Амик, причем на чужой стороне?
---------
Возможно редактор последователен в своих суждениях и убеждениях и не привык на лету переобуваться как лахтогной. Предпоследнего диктатора Европы парафинили с незапамятных времён за его хитрость и наглость, что же изменилось сейчас?

13.08.2020 11:07
гость

Чужая страна, чужие разборки, в своей личной жизни сначала порядок наведите. Плохо зарабатываете, плохое жилье? Ну да, правительство виновато. Может, просто попу надо с дивана поднять? Бедный регион? Смените регион. Бедная страна? Смените страну. Слава богу, не железный занавес.
Кто тут приверженец баррикад, хоть один пример из истории, после которого народ лучше жить стал? А , ну да их много, только лет через 10. Много таких, которые готовы отдать 10 лет жизни на ликвидацию последствий революций? Лет 10 эволюции, возможно, принесли бы больше результатов, но, как говорится, в истории нет сослагательного наклонения.

13.08.2020 11:11
- гость -

легко:
Польша, Литва, Эстония, Латвия, Грузия.
Изчо надось?

13.08.2020 11:11
-гость-

гость 11:07 что случилось? виолончели подгорают?

13.08.2020 11:17
гость

ту 11:07
у роттенбергов паника? и бежать то некуда, все под санкциями, понимаю))

13.08.2020 11:19
- гость -

11:07
гость
Чужая страна, чужие разборки, в своей личной жизни сначала порядок наведите.
----------
По этой причине, по российскому ТВ в 2014-18 годах крутили новости на 80% состоящие из хохлов?

13.08.2020 11:20
гость

Польша, Литва, Эстония, Латвия, Грузия.

Напомните-ка про баррикады в Польше, Эстонии, Латвии? Какого года?
А, ну да, баррикады в Грузии? Против кого? За кого? Ключевое слово: стали жить лучше?

13.08.2020 11:22
гость

По этой причине, по российскому ТВ в 2014-18 годах крутили новости на 80% состоящие из хохлов?

На российском телевидении сколько каналов? Переключите, если не по нраву, фильм скачайте, на худой конец? Выбор аж зашкаливает.

13.08.2020 11:24
- гость -

А почему Лукашенко диктатор?Кому и что он диктует?Главы других государств демократические размазни,включая ту же меркель?Они ничего и никому не диктуют?

13.08.2020 11:26
арс

13.08.2020 11:07
гость Согласен что чужая страна, чужие разборки и пусть сами разбираются, а вот в остальном не согласен, есть понятия Родина и да я люблю свой город и свой регион и почему я должен все менять и жить как перекати-поле не имея ни Родины ни Флага. Говорите правительство как тот Рафик который не в чем не виновен? Правительство целиком несет ответственность за внешнию и внутринию политику государства, так же как и за законадательство и налогооблажения, здравоохранения и образования. Вас я смотрю не удивляют мягкие приговоры казнокрадам которые по сути являются государственными преступниками и отсутствие политических свобод и внесистемной оппазиции и много другого. Но я за то что смена власти должна проходить мирным путем, революция и хаос это не самый лучший вариант....

13.08.2020 11:26
- гость -

11:22
гость
Я в 2014-18 живу в России и хочу смотреть российские новости, почему по Россия24 и остальных, мне рассказывают о хохлах? Куда мне нужно было переключить?

13.08.2020 11:26
Гость

А тут судилище устраивают над майором морской пехоты что на День ВМФ пришёл в Изумрудный и поднял Андреевский флаг да цветы положил к памятному камню погибшим военным морякам ! Это же здесь в Барнауле МАРАЗМ им что заняться нечем !?

13.08.2020 11:29
- гость -


13.08.2020 11:03
- гость -
Возможно редактор последователен в своих суждениях и убеждениях и не привык на лету переобуваться как лахтогной. Предпоследнего диктатора Европы парафинили с незапамятных времён за его хитрость и наглость, что же изменилось сейчас?

Никто его особо не парафинил. За белорусскими БЕЛАЗами в мире постоянная очередь на несколько лет. Продукты из Беларуссии весьма популярны в России и других странах.
А главред здесь девушка. Скажем так, совсем не политик.

Непонятно только, что ВЫ, залетные и не местные, делаете на этом сайте.

13.08.2020 11:34
- гость -

11:29
- гость -
Никто его особо не парафинил. За белорусскими БЕЛАЗами в мире постоянная очередь на несколько лет. Продукты из Беларуссии весьма популярны в России и других странах.
----
При чём тут БЕЛАЗы и продукты? Что вы несёте? Вы сами то барнаульский?

13.08.2020 11:36
- гость -

А главред здесь девушка. Скажем так, совсем не политик.
---
Может вы политик? Тогда представьтесь.

13.08.2020 11:37
- гость -

Сама меркель лижет демократический (и никакой не диктаторский зад) дяди сэму,который вводит демократические санкции если чуть что не по его воле и не в его интересах.Например,прокладка газопроводов в разных частях света.Так же дядю сэма очень взволновали жизнь и смерть одного бухгалтера в далёкой России.И он,чувствуя глубокую скорбь по поводу смерти этого бухгалтера, ввёл санкции.

13.08.2020 11:39
- гость -

13.08.2020 11:34
- гость -
Вы сами то барнаульский?

С Нью-Йорка. Просто интересующийся, но не нагнетающий, как вы, и не плачущий по ночам в подушку по якобы диктаторству в другой стране.

13.08.2020 11:39
- гость -

Хорошо ребятам платят... до такого унижения опуститься. Офицеров бывших не бывает. Давали присягу народу, а присоединились к стаду - есть разница!

13.08.2020 11:40
гость

Когда то товары из Украины были весьма популярны в России и других странах. Теперь не популярны даже в других странах, потому что там есть свои. А те кто эти товары делал, поехали в другие страны, потому что на Украине их делать уже не надо, они нигде не популярны

13.08.2020 11:40
Гость

13.08.2020 11:11
- гость -
Вы живёте в Латвии,Литве? Аааа,Медуза рассказывала.
Так съездите,поживите. Что-то Мотузная назад воротилась?
А у меня там родственники живут,рассказывают.(причём полукровки- чтобы вы не говорили за русские гены.) И мужья у них чистой титульной,и менталитет не наш-но что-то особого восторга ни разу не слышал.

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