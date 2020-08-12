В Белоруссии во время протестов пострадала пятилетняя девочка

В белорусском Гродно во время акции протестов пострадала пятилетняя девочка, сообщает TUT.BY.
Семья Инны Череухо ехала из одного конца города в другой вечером 11 августа и попала в поток сигналящих машин. В какой-то момент впереди них и появились сотрудники ОМОНа и военная техника, которая начала подрезать транспорт.
"Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками – лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар", – рассказывает Инна.
Когда женщина обернулась к своей дочери, то увидела, что та уже истекает кровью. Врачи диагностировали у девочки рассечение правой височной части и ушиб, ребенку наложили четыре шва. Мать предполагает, что один из осколков попал ребенку в голову.
Сейчас автомобиль Passat B3 забрали на платную штрафстоянку. При этом семье, скорее всего, грозит штраф за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП.
Комментарии
"Белые каски" с растерзанными мальчиками всё ещё бегают?
Не пора ли НАТО войти в Беларусь и поставить на место этих силовиков-бандитов?
Да уж... так у них и равнодушных не останется.
Вот для этого то они и рожи свои закрывают, чтобы их потом к ответственности не привлечь за их действия, тоесть они заранее знают и собираются творить незаконные действия за которые их потом не опознают.
Это наверно потому , что до этого силовиков ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО давили легковыми автомобилями ( кадры есть в сети даже в ваших любимых иносми ) , вот они и перестарались . Ребёнка и семью очень жаль , девочке -выздоровления ; в такой ситуации лучше остановиться и стоять . И силовиков можно понять - автомобиль выехал на встречку и попёр , всё ,что угодно, можно было от него ожидать Все в этой ситуации неправы ,и правы по своему .
А-ля московские прогулки на протестах с ребёнком на руках.