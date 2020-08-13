Прокуратура проверяет информацию об избиении детей в Барнауле

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту опубликованного в Сети видео, где подросток избивает детей во дворе дома в Барнауле. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
"Данным обстоятельствам будет дана оценка, в том числе работе органов системы профилактики. При выявлении нарушений в их работе будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – пишет пресс-служба ведомства.
Ранее очевидцы опубликовали в социальных сетях видеоролик, на котором видно, что подросток сначала опрокидывает на асфальт девочку, а затем входит в толпу и избивает двух мальчиков. Местные жители отметили, что подросток уже давно пугает детей в районе.
Комментарии
ппц. подрались пацаны.....до прокуратуры дошло. афигеть. куда катится мир....