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Подросток избил двух мальчиков и девочку в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, он уже не первый год пугает местных детей
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

14-летний подросток во дворе одной из барнаульских многоэтажек избил двух 11-летних мальчиков и восьмилетнюю девочку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

В опубликованном ролике видно, как девочка подходит к подростку и кидает что-то ему в лицо, после чего он бросает ее на асфальт и входит в толпу детей, где наносит удары двум мальчикам. 

По словам одной из местных жительниц, агрессивный подросток уже не первый год запугивает детей в округе, но заявления, которые люди пишут на него в полицию, ни к чему не приводят. 

"Из достоверных источников известно, что в органах у него есть тетя, которая всячески помогает ему избежать наказаний", – пишет автор поста. 

В ГУ МВД по Алтайском у краю amic.ru подтвердили, что такое обращение поступило в органы и было зарегистрировано. Сейчас по нему проводится проверка.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.08.2020 09:03
- гость -

очередной малолетний чушкан

13.08.2020 09:05
Наталья

только, если вынести проблему на общественное обсуждение ножно найти способы ее решения.

И "тетя" из органов, которая помогала не раз избежать ему наказания - должна получить по заслугам!

13.08.2020 09:09
- гость -

девочка подходит к подростку и кидает что-то ему в лицо

по делам и полетела на асфальт.

13.08.2020 09:10
- гость -

На опубликованном видео видно, как девочка подходит подростку и кидает что-то ему в лице,

А девочку тоже еще воспитывать и воспитывать. Иначе схлопочет она еще не раз в своей жизни)

13.08.2020 09:17
Eugene

13.08.2020 09:05
Наталья

Уволить без выслуги. Но ведь этого не будет. "Своих не бросаем" . Сказочный.

13.08.2020 09:18
- гость -

Что девочка кинула ему в лицо? Пол кирпичика?

13.08.2020 09:23
- гость -

13.08.2020 09:18
- гость -
Что девочка кинула ему в лицо? Пол кирпичика?

Возможно, пластиковый стаканчик)

13.08.2020 09:27
гость

Подрастёт, с тётей "служить" в органах будет.

13.08.2020 09:37
Бапппка

Все хороши. Вон такие же девочки с балкона камнями кидались, а в Змеиногорске голубя добивали камнями... Дети бесхозные, никому не нужны. Впечатление, что нужны только пособия родителям. Внизу каждый день с утра до ночи во дворе наблюдаю толпы ребятишек, совершенно безнадзорных.

13.08.2020 09:38
Гость

Девочка,что бросила что-то в лицо,далеко пойдёт в жизни.

13.08.2020 09:44
krash

Госпади...радуюсь, что жил во время когда небыло вот этих бабулек с телефонами, яжматерей , которые сидят и бдят за все.....что можно было свободно передвигаться, бить морду, получать по морде....ребята это ПАЦАНЫ 14 лет у них возраст такой. пусть они сами разберутся, какого лешего вы их в новости еще толкаете?* Совсем какойто народ дикий стал.

Пацан не пацан если в драках небыл. Хватит ростить баб...потом удивляемся, что у молодежи роховые джинсы и стрижки длиньше чем у девочек.

13.08.2020 09:46
- гость -

13.08.2020 09:37
Бапппка

А то мы в детстве не дрались. Придешь домой, еще и родители добавят за то, что одежда грязная) в следующий раз потом подумаешь, стоит ли)
Столько жалобщиков развелось по любому поводу, и без.

13.08.2020 09:47
ххх

Так пусть и дерется с ровесниками? Зачем с малышней связывается? Обижает он только детей на порядок меньше себя.

13.08.2020 09:47
Мадам

Пацан не пацан если в драках небыл

Бить слабого, младше тебя - это не драка. И из таких МУЖЧИНЫ точно не вырастают. Бьют потом жён, как ты выражаешься, БАБ. Ты тоже из таких?

13.08.2020 09:52
- гость -

13.08.2020 09:47
ххх
Так пусть и дерется с ровесниками? Зачем с малышней связывается?

Не припомню, чтоб в моем детстве 8 летние в 14 летних что то кидали)

13.08.2020 10:14
- гость -

Бить и драться - разные вещи.
Драка - это вызов, риск и т.д., происходит с равным или превосходящим тебя в силе.
А бьют слабых, бить слабых - в этом нет чести. Вырастет кто??? Может быть и все придет в норму, но вероятность низка. В 14 лет это почти мужик не буду приводить примеров, но в 14 в разных видах спорта могут на равных с мужиками соревноваться. А между 11 и 14 - пропасть.

13.08.2020 10:19
- гость -

ээ,народ,шары свои залили что ли,девочка ничего в лицо не кинула,а шуганула баклана

13.08.2020 10:20
- гость -


13.08.2020 09:47
Мадам

Если тебя третий муж бьет по лицу, то дело не в мужьях, а в лице.

13.08.2020 10:21
Мадам

бить слабых - в этом нет чести

А уж бить девочку! Значит, в семье отец мать колошматит...

13.08.2020 10:22
- гость -

13.08.2020 09:47
Мадам

ты не мадам, а быдляк с женским органом. Она что думала, когда бросала в лицо конфеты? Потом из таких девочек вырастает ежемать-одиночка и весь мир против неё. (Ни в коем случае не оправдываю 14 летнего пацана).

13.08.2020 10:28
Мадам

Она что думала, когда бросала в лицо конфеты?

А я что - оправдываю это? Наоборот, считаю, все хороши. Но малышам нормальные родители уже в садике внушают, что девочек обижать нельзя. К тому же, там непонятно, почему она кинула в него чем-то. Именно в него! Может, он её доставал, приставал, оскоблял!

13.08.2020 10:33
- гость -

10:21
Мадам
А уж бить девочку! Значит, в семье отец мать колошматит...
---
По себе знаете?

13.08.2020 10:34
- гость -

13.08.2020 10:28
Мадам

они друг друга стоят-просто потом будет семья, где муж будет бухать и бить жену, а она требовать денег,визжать когда он будет её бить. СЕМЬЯ - ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

13.08.2020 10:34
тю!

10:22 - гость -

Ну а быдляк-то, походу, ты... Хоть и с мужским органом. Вот как раз пример такого воспитания: женщину оскорбить - нормальное дело. А главное, исподтишка тявкнуть в комментах. В лицо-то никому не скажет...

13.08.2020 10:36
- гость -

Парнишка явно где то занимается. Возможно мы видим становление будущего чемпиона. Поздравляю.

13.08.2020 10:37
Мадам

По себе знаете?

Жизненный опыт - не обязательно ЛИЧНЫЙ опыт. Приходилось наблюдать примеры, в том числе и по работе, общаясь с большим количеством людей самого разного социального статуса.

13.08.2020 10:41
- гость -

10:37
Мадам
Жизненный опыт - не обязательно ЛИЧНЫЙ опыт. Приходилось наблюдать примеры,
---------
Все так говорят. Ещё ни одна мадама, здесь не созналась в получаемых от супруга живительных люлях.

13.08.2020 10:49
Filin

Судя по описанию, потерпевшие сами выпросили себе люлей.

13.08.2020 10:52
Мадам

10:41

Да не корячьтесь уже, стараясь меня оскорбить. Не с такими хамами приходилось сталкиваться. Причём реально, а не с тявкающими из-за кустиков.

13.08.2020 10:58
- гость -

10:52
Мадам
Да не корячьтесь уже, стараясь меня оскорбить.
--------------
Я не стараюсь вас оскорбить, просто я вам не верю, ведь женщина с таким богатым жизненным опытом, не может быть не бита.

13.08.2020 11:01
Гость

13.08.2020 10:41
- гость -
Я признаюсь- за 39 лет супружества не давал жене абсолютно никаких люлей.
Пусть сознается.(только ведь не поверите!)

13.08.2020 11:02
Мадам

не может быть не бита

Да флаг вам в руки и перо в... Думайте, что хотите, меня это не колышет. Даааа... посмотрела бы я на мужчину, который осмелился бы!

13.08.2020 11:05
- гость -

11:02
Мадам
Даааа... посмотрела бы я на мужчину, который осмелился бы!
------
Вы формата 160х160? "Боевой слоник" ?

13.08.2020 11:07
Мадам

не давал жене абсолютно никаких люлей.

Вот-вот! А некоторые судят по себе. Ну вот с чего бы мой муж, врач высшей категории, умный уважаемый человек стал бы давать каких-то люлей... Он и слова такого не знает.

13.08.2020 11:09
Мадам

Вы формата 160х160?

Лучше вам этого не видеть! Испугаетесь. У меня самая идеальная в мире фигура - ШАР!

13.08.2020 11:11
krash

13.08.2020 11:05
- гость -
Я думаю она имела ввиду, что она будет не отрываясь снимать а потом засудит и запостит вас везде. в наше время сила в инфе. кто быстрее настучал того и тапки.

Мир стукачей.

13.08.2020 11:36
Кэ

уже в садике внушают, что девочек обижать нельзя
вот только девочкам забывают напоминать,как себя вести. вот и лезут потом эти "мадамы" в драку,а получив ответочку начинается вой-"яжедевооочка"-таки не суйся девочка к мальчишкам в разборки

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