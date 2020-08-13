Подросток избил двух мальчиков и девочку в Барнауле

14-летний подросток во дворе одной из барнаульских многоэтажек избил двух 11-летних мальчиков и восьмилетнюю девочку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
В опубликованном ролике видно, как девочка подходит к подростку и кидает что-то ему в лицо, после чего он бросает ее на асфальт и входит в толпу детей, где наносит удары двум мальчикам.
По словам одной из местных жительниц, агрессивный подросток уже не первый год запугивает детей в округе, но заявления, которые люди пишут на него в полицию, ни к чему не приводят.
"Из достоверных источников известно, что в органах у него есть тетя, которая всячески помогает ему избежать наказаний", – пишет автор поста.
В ГУ МВД по Алтайском у краю amic.ru подтвердили, что такое обращение поступило в органы и было зарегистрировано. Сейчас по нему проводится проверка.
Комментарии
очередной малолетний чушкан
только, если вынести проблему на общественное обсуждение ножно найти способы ее решения.
И "тетя" из органов, которая помогала не раз избежать ему наказания - должна получить по заслугам!
девочка подходит к подростку и кидает что-то ему в лицо
по делам и полетела на асфальт.
На опубликованном видео видно, как девочка подходит подростку и кидает что-то ему в лице,
А девочку тоже еще воспитывать и воспитывать. Иначе схлопочет она еще не раз в своей жизни)
13.08.2020 09:05
Наталья
Уволить без выслуги. Но ведь этого не будет. "Своих не бросаем" . Сказочный.
Что девочка кинула ему в лицо? Пол кирпичика?
13.08.2020 09:18
- гость -
Что девочка кинула ему в лицо? Пол кирпичика?
Возможно, пластиковый стаканчик)
Подрастёт, с тётей "служить" в органах будет.
Все хороши. Вон такие же девочки с балкона камнями кидались, а в Змеиногорске голубя добивали камнями... Дети бесхозные, никому не нужны. Впечатление, что нужны только пособия родителям. Внизу каждый день с утра до ночи во дворе наблюдаю толпы ребятишек, совершенно безнадзорных.
Девочка,что бросила что-то в лицо,далеко пойдёт в жизни.
Госпади...радуюсь, что жил во время когда небыло вот этих бабулек с телефонами, яжматерей , которые сидят и бдят за все.....что можно было свободно передвигаться, бить морду, получать по морде....ребята это ПАЦАНЫ 14 лет у них возраст такой. пусть они сами разберутся, какого лешего вы их в новости еще толкаете?* Совсем какойто народ дикий стал.
Пацан не пацан если в драках небыл. Хватит ростить баб...потом удивляемся, что у молодежи роховые джинсы и стрижки длиньше чем у девочек.
13.08.2020 09:37
Бапппка
А то мы в детстве не дрались. Придешь домой, еще и родители добавят за то, что одежда грязная) в следующий раз потом подумаешь, стоит ли)
Столько жалобщиков развелось по любому поводу, и без.
Так пусть и дерется с ровесниками? Зачем с малышней связывается? Обижает он только детей на порядок меньше себя.
Пацан не пацан если в драках небыл
Бить слабого, младше тебя - это не драка. И из таких МУЖЧИНЫ точно не вырастают. Бьют потом жён, как ты выражаешься, БАБ. Ты тоже из таких?
13.08.2020 09:47
ххх
Так пусть и дерется с ровесниками? Зачем с малышней связывается?
Не припомню, чтоб в моем детстве 8 летние в 14 летних что то кидали)
Бить и драться - разные вещи.
Драка - это вызов, риск и т.д., происходит с равным или превосходящим тебя в силе.
А бьют слабых, бить слабых - в этом нет чести. Вырастет кто??? Может быть и все придет в норму, но вероятность низка. В 14 лет это почти мужик не буду приводить примеров, но в 14 в разных видах спорта могут на равных с мужиками соревноваться. А между 11 и 14 - пропасть.
ээ,народ,шары свои залили что ли,девочка ничего в лицо не кинула,а шуганула баклана
13.08.2020 09:47
Мадам
Если тебя третий муж бьет по лицу, то дело не в мужьях, а в лице.
бить слабых - в этом нет чести
А уж бить девочку! Значит, в семье отец мать колошматит...
13.08.2020 09:47
Мадам
ты не мадам, а быдляк с женским органом. Она что думала, когда бросала в лицо конфеты? Потом из таких девочек вырастает ежемать-одиночка и весь мир против неё. (Ни в коем случае не оправдываю 14 летнего пацана).
Она что думала, когда бросала в лицо конфеты?
А я что - оправдываю это? Наоборот, считаю, все хороши. Но малышам нормальные родители уже в садике внушают, что девочек обижать нельзя. К тому же, там непонятно, почему она кинула в него чем-то. Именно в него! Может, он её доставал, приставал, оскоблял!
10:21
Мадам
А уж бить девочку! Значит, в семье отец мать колошматит...
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По себе знаете?
13.08.2020 10:28
Мадам
они друг друга стоят-просто потом будет семья, где муж будет бухать и бить жену, а она требовать денег,визжать когда он будет её бить. СЕМЬЯ - ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА
10:22 - гость -
Ну а быдляк-то, походу, ты... Хоть и с мужским органом. Вот как раз пример такого воспитания: женщину оскорбить - нормальное дело. А главное, исподтишка тявкнуть в комментах. В лицо-то никому не скажет...
Парнишка явно где то занимается. Возможно мы видим становление будущего чемпиона. Поздравляю.
По себе знаете?
Жизненный опыт - не обязательно ЛИЧНЫЙ опыт. Приходилось наблюдать примеры, в том числе и по работе, общаясь с большим количеством людей самого разного социального статуса.
10:37
Мадам
Жизненный опыт - не обязательно ЛИЧНЫЙ опыт. Приходилось наблюдать примеры,
---------
Все так говорят. Ещё ни одна мадама, здесь не созналась в получаемых от супруга живительных люлях.
Судя по описанию, потерпевшие сами выпросили себе люлей.
10:41
Да не корячьтесь уже, стараясь меня оскорбить. Не с такими хамами приходилось сталкиваться. Причём реально, а не с тявкающими из-за кустиков.
10:52
Мадам
Да не корячьтесь уже, стараясь меня оскорбить.
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Я не стараюсь вас оскорбить, просто я вам не верю, ведь женщина с таким богатым жизненным опытом, не может быть не бита.
13.08.2020 10:41
- гость -
Я признаюсь- за 39 лет супружества не давал жене абсолютно никаких люлей.
Пусть сознается.(только ведь не поверите!)
не может быть не бита
Да флаг вам в руки и перо в... Думайте, что хотите, меня это не колышет. Даааа... посмотрела бы я на мужчину, который осмелился бы!
11:02
Мадам
Даааа... посмотрела бы я на мужчину, который осмелился бы!
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Вы формата 160х160? "Боевой слоник" ?
не давал жене абсолютно никаких люлей.
Вот-вот! А некоторые судят по себе. Ну вот с чего бы мой муж, врач высшей категории, умный уважаемый человек стал бы давать каких-то люлей... Он и слова такого не знает.
Вы формата 160х160?
Лучше вам этого не видеть! Испугаетесь. У меня самая идеальная в мире фигура - ШАР!
13.08.2020 11:05
- гость -
Я думаю она имела ввиду, что она будет не отрываясь снимать а потом засудит и запостит вас везде. в наше время сила в инфе. кто быстрее настучал того и тапки.
Мир стукачей.
уже в садике внушают, что девочек обижать нельзя
вот только девочкам забывают напоминать,как себя вести. вот и лезут потом эти "мадамы" в драку,а получив ответочку начинается вой-"яжедевооочка"-таки не суйся девочка к мальчишкам в разборки