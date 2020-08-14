Интересуются, но не покупают. Почему алтайские туристы не стремятся лететь в Турцию

Жители Алтайского края активно интересуются открывшейся Турцией, но путевки бронируют единицы. Как пояснили amic.ru турагенты, останавливает путешественников совсем даже не эпидемиологическая обстановка за границей, а отсутствие прямых рейсов.

Хотят многие, готовы не все

С августа 2020 туроператоры возобновили полетную программу на турецкие курорты после почти полугодового перерыва. Однако пока отправиться на долгожданный all inclusive можно только из трех российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Чтобы барнаульцам попасть в Турцию, придется сначала добираться до одного из этих городов, а оттуда уже лететь на курорт.

Такой крюк устраивает далеко не всех жителей региона. "Турция – это преимущественно семейный отдых. Едут туда в основном с детьми. С учетом стыковки лететь придется на несколько часов дольше. Плюс, если вылет из Новосибирска, то нужно добавить время, которое потребуется на дорогу из Барнаула. Это довольно утомительно, особенно тем, кто планировал лететь на отдых с малышами", – пояснила Евгения Беспалова, руководитель турагентства "100 дорог".

Во-вторых, многих не устраивает то, что возвращению домой придется сдавать тест на COVID-19, а после загрузить данные на портал "Госуслуги". Ведь мало того, что это дополнительные траты, так и еще в случае положительного результата (мало ли) после отпуска придется уйти на изоляцию.

И в-третьих, так как рейсов в Турцию еще было мало, люди присматриваются, как все ограничения будут работать на практике, и переносят туры на сентябрь-октябрь.

Спрос на это направление сейчас довольно высокий, отмечают турагенты. По их мнению, если бы открыли прямые рейсы из Новосибирска, то наши туристы покупали бы путевки поактивнее. К тому же турсезон на турецких курортах скоро завершится. Обычно последние рейсы из Барнаула ставили до середины октября. Однако если будет ажиотажный спрос и теплая погода, не исключено, что сезон продлят до середины ноября, отметили в турфирмах. Кстати, в мае глава Ассоциации туроператоров страны Фируз Баглыкайя заявил о том, что турсезон может быть продлен даже до декабря.

Пандемия не пугает

Причем эпидемиологическая ситуация не останавливает наших туристов от поездок в Турцию. Ведь там приняты довольно жесткие эпидемиологические меры, пояснили турагенты.

Например, отели, прежде чем начать принимать отдыхающих, должны пройти сертификацию и соответствовать определенным требованиям. Это касается расположения шезлонгов на пляже, формы подачи еды, дезинфекции помещений и прочего. Только после того как отель будет соответствовать всем правилам, ему разрешат заселить туристов. Поэтому на курортах открылись еще не все гостиницы и комплексы.

Сколько стоит съездить в Турцию?

Цены на путевки изменились. По сравнению с периодом раннего бронирования (когда путевку можно купить по сниженной цене) туры подорожали примерно на 30-40%, рассказали турагенты. Причем в евро стоимость путевки осталась практически на прежнем уровне. А вот в рублях, из-за подросшего курса, она стала выше.

Плюс появились дополнительные затраты из-за того, что лететь придется на рейсе с технической посадкой.

"Путевки со стыковочным рейсом несколько дороже, за счет того что туристу нужно долететь до Москвы, а потом еще лететь до Турции. Сам перелет более длительный, поэтому на такие туры цены выше", – пояснила Наталья Белоусова, руководитель турфирмы "Охота".

Причем в затраты на отдых стоит внести еще дорогу до Толмачево, так как бесплатных трансферов из Барнаула нет.

Тур на двоих в отеле на базе "все включено" с вылетом из Москвы стоит от 48-50 тысяч на 7 ночей, от 58-60 тысяч – на 10 ночей.

Тур на двоих в отеле "пять звезд" стоит 65-68 тысяч на 7 ночей, от 85 тысяч – на 10 ночей.

В стоимость включены: авиаперелет Москва – Анталья – Москва, проживание в отеле в стандартном номере, трансфер аэропорт – отель – аэропорт, питание и услуги по системе "все включено", медицинская страховка. Дополнительно придется оплатить перелет до Москвы из региона проживания – от 12 тысяч рублей.

Российские курорты под завязку

Из-за закрытых границ этим летом жители Алтайского края отдыхают в Сочи, Анапе, Крыму, и спрос там вырос существенно. "Рейсов на эти направления поставили довольно много, поэтому с местами на самолетах проблем не было. Но зато возникла проблема с размещением. На ближайшие даты свободными остаются только отели низкого качества. Хорошие же комплексы можно пересчитать по пальцам. И, соответственно, ценники на них тоже резко подскочили, но даже за бешеные деньги найти места там непросто", – пояснила Евгения Беспалова.

По сути, та же самая ситуация сейчас наблюдается и в Горном Алтае. Как ранее рассказывала "Коммерсанту" Татьяна Зяблицкая, председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай, поток организованных туристов в регион вырос на 40% к показателю прошлого года. А в Алтайском крае еще в конце июля операторы зафиксировали дефицит туристической инфраструктуры. Причем спрос на комфортный отдых настолько большой, что не всем удается его удовлетворить.

Сейчас, как рассказали турагенты, базы высокого уровня, такие как "Орлиное гнездо", "Алтика", до сентября "стоят в стопе", заселиться туда не получится. Места можно найти только в недорогих гостевых домиках.