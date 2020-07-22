На всех не хватит. В Алтайском крае спрос на турпоездки превысил предложение

В Алтайском крае зафиксировали дефицит туристической инфраструктуры на фоне массового приезда отдыхающих со всей страны, сообщила во время онлайн-брифинга в среду, 22 июля, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева.
По ее словам, структура турпотока изменилась в связи с тем, что федеральные туроператоры "прошлись по региону, распиарили Алтай". Слесарева отметила, что спрос уже превышает предложение, причем дефицит инфраструктуры выражен настолько, что до сентября нет мест даже в пятизвездочных объектах. При этом спрос на места отдыха высокобюджетного класса даже выше, чем на низкий и средний сегменты.
Помимо этого, в Алтайском крае отмечается наплыв самостоятельных туристов из других регионов Сибири. Однако не все места оказались приспособлены для такого вида отдыха из-за низкого качества дорог и нехватки сервиса.
"Дороги наши нас не устраивают в части качества. Если говорить о придорожном сервисе, то он есть только по Чуйскому тракту. Также нам не хватает и отелей "среднего уровня". Во многих туробъектах возросли цены, но уже сейчас очень много туристов на Катуни, на степных озерах – в Завьяловском районе, Яровом", – сказала Слесарева.
Комментарии
Ну дык стонали же, что туризм развивать нужно, туристов завлекать всячески. Вот оно и случилось.)))
Едут со своими продуктами, потом создают свалки из пластиковых упаковок.
Люди верят, что хорошо там, где их нет
И едут,и едут,и едут...
Такого не было никогда!!!!
И дикий отдых,и на базах,и у сельских жителей.
ИЗ ПИТЕРА ПРИВЕЗУТ ДРУГУЮ ФОРМУ ВИРУСА И БУДУТ ПРОБЛЕМЫ...
Побывали в горном, собрали свой и чужой мусор, у первой мусорки всё выбросили в контейнер. Теперь гордости от хорошего поступка больше, чем хороших впечатлений от двухнедельного отдыха на Алтае. Попробуйте, сделайте так с мусором, это самоутверждение доставляет больше удовольствий, чем хамство с природой и людьми
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
Объясните для чего такое ограничение?
22.07.2020 15:39
- гость -
ИЗ ПИТЕРА ПРИВЕЗУТ ДРУГУЮ ФОРМУ ВИРУСА И БУДУТ ПРОБЛЕМЫ...
На каком этапе снятия ограничений можно открывать турбазы, санатории, кафе,большие магазины и другое? А теперь ищем виноватых?
Отдыхаю в Питере, никто из нормальных людей не предъявляет претензий к тому, что я с Алтая
никто из нормальных людей не предъявляет претензий
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Вы поехали на своей машине,со своими пивом, лимонадом и чипсами? А упаковку выбросили прямо на трассе?
никто из нормальных людей не предъявляет претензий
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А в туалет сходили прямо на обочину впятером? -В Горном на здание магазина туристы ходят по-большому, амик писал.