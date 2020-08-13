На участников ночного автофлешмоба в Барнауле составили несколько протоколов

Инспекторы ГИБДД выписали сразу несколько протоколов по итогам автомобильного флешмоба, который прошел в центре Барнаула минувшей ночью. Напомним, на движущуюся колонну машин пожаловались в соцсетях местные жители.
Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды городской автоинспекции, водители нескольких десятков машин собрались на парковке ТРЦ Galaxy, поставили в кузов грузовика Isuzu музыкальное оборудование с диджеем и колонной отправились вниз по проспекту Красноармейскому. Экипаж ГИБДД перехватил кавалькаду в районе улицы Мамонтова. На владельца грузовика составили сразу несколько протоколов, в том числе за непристегнутый ремень и перевозку человека в кузове.
После этого музыку выключили, и колонна отправилась в тишине, предположительно, в район Гоньбы, рассказали в ГИБДД.
Комментарии
Молодцы.
Инспекторы ГИБДД выписали сразу несколько протоколов по итогам автомобильного флешмоба
Теперь лишь бы не выложили в сеть адреса этих инспекторов, а то им придется форму выкидывать
перехватил кавалькаду
что?
ка-валь-ка́-да. 1. группа едущих всадников. 2. устар. прогулка, поездка верхом группой, компанией. 3. группа следующих друг за другом мотоциклов (при сопровождении высокопоставленных лиц), велосипедистов.
вы уж там что попало прекращайте писать
Экипаж ГИБДД перехватил кавалькаду
Спасибо, поржали)))
Идиоты