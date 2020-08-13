Ночной флешмоб. Автомобилисты не давали спать жителям центра Барнаула

В ночь с 12 на 13 августа в центре Барнаула автомобилисты устроили шумный флешмоб, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Водители заняли две крайние полосы проспекта Красноармейского и медленно двигались в сторону Змеиногорского тракта с включенными аварийными сигналами. При этом автомобилисты сигналили друг другу и на полную громкость включали музыку. За ними образовалась огромная пробка.
В колонне также заметили открытую "Газель", в кузове которой танцевали люди.
По словам очевидцев, сотрудников ГИБДД на месте не было, несмотря на то, что шумная акция проходила около полуночи и явно мешала спать жителям окрестных домов.
Комментарии
Тик Токеры развлекаются...)))
Бездельники
а чем посвящен флэшмоб этот?
Вчера был день ВВС России.
Но вам же важнее гопники, бегающие по белорусским городам.
недоразвитые , жаль, что их много
Мусара в декрет все ушли или в Крым съехали ?
Если бы голышом по ленинскому все вместе пробежались попали бы на центральные каналы, а так только до местных дотянули СМИ.
Водители на медленной скорости двигались по Красноармейскому и сигналили друг другу
Может это они в знак солидарности с протестующими в Белоруссии. А гаишников не было, потому что они бояться, что их будут машинами давить, как в Белоруссии. Гаишники, когда сигналы на Красноармейском услышали, начали форму выбрасывать
Права должны выдавать психически здоровым. Этих нужно признать нездоровыми и права забрать. 2 машины патруля спереди и сзади поперёк, и отодрали бы всех дружно. Жильцам сверху ещё неплохо было бы покидать в них что-нибудь в знак протеста, от яиц до тяжёлых предметов и фекалий с ночных горшков.
Уж, лучше автофлешмоб, чем перекрытие улицы под танцульки
Батька своих бездельников поставит на место. Уже дал команду.
13.08.2020 11:45
- гость -
Не логично... тогда должны были лететь на медленной скорости, а не ехать)))
Последний тренд России с флагами в машине отмечать праздники.... ждем учителей, пожарников, день социального работника и т.д.)))))
13.08.2020 11:45
- гость -
настоящие летчики, отмечали день ВВС в кругу семьи и друзей, а не нарушали общественный порядок - это как вы выразились как раз и есть гопники, поэтому их и обсуждают....
Вчера был день ВВС России.
Но вам же важнее гопники, бегающие по белорусским городам.
Так это и есть гопники, поэтому и обсуждают все и осуждают. Нормальные летчики отмечают в кругу семьи и друзей, а не нарушают общественный порядок!
Вот это новость!!!
Кучка уродов беспредельничает, а ментам тупо пофигу.
12.08. День молодёжи, день слонов, день калаграфии и т д. Каждый день более десятка праздников. Гуляй.
Полиции отдать должное. Молодцы не трогают. Вам же не нравится когда когда успокаивают дубинками.
Зато хотят принять меры против лая собак..., сначала с людьми надо разобраться, мы например каждый день слушаем визг тормозов и гонки видимо с района Речного вокзала, почему с этим не борятся?
Какую-то корову замуж согласились взять ?
если властьимущих не затрагиваешь то никому ничего не надо
Это народ, никто не заставит народ не сигналить
может они ипотеку выплатили и радуются
"может они ипотеку выплатили и радуются"
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А может они уроды моральные?
Выйдет какой-нибудь бедолага с ватманом на площадь мусаров всразу как у дурака махорки
А прышявые город раком ставят, мусара спят
Вон, только что по Ленина также ехали с флагами и сигналили. Недоумки. Честное слово недоумки.
Аж отвращение к ввс возникло
Водители на медленной скорости двигались........а у нас запрещено двигаться медленно? есть там знак огграничивающий минимальную скорость? Ведь даже аварийки включили. что не так? Надо летать как черные БМВ и сбивать пешиков?