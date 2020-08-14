Двоих людей с пропавшей яхты нашли мертвыми в Приморье

Двоих из трех человек, находившихся на борту пропавшей частной яхты, нашли мертвыми в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.
Тела обнаружили в Тернейском районе Приморского края. Их вынесло на побережье. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Напомним, частное судно "Барыня" 31 июля вышло из поселения Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края.
Спустя четыре дня супруга одного из людей, находившихся на борту, заявила о его безвестном исчезновении вместе с яхтой. Поиски несколько раз откладывали из-за шторма и сильного дождя.
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