"Пока живой". Лукашенко ответил на слухи про свой отъезд из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по работе строительной отрасли прокомментировал забастовки трудовых коллективов по всей стране, сообщает "БелТА".
По мнению лидера республики, попытки "раскачивания трудовых коллективов" могут негативно сказаться на будущем таких предприятий в связи с остановкой производства на несколько дней.
"Если они забастуют на два дня, то конкуренты, россияне и канадцы, перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", – сказал Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии прокомментировал и слухи о своем отъезде из страны во время массовых протестов.
"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей", – ответил лидер Белоруссии.
Как ранее сообщил amic.ru, замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах никто не издевался. Он пообещал, что всех их отпустят до 6 утра 14 августа.
Комментарии
"Я пока живой и не за границей
Ну это только "пока". Всё ещё впереди
обеспокоенность по поводу забастовок
До таракана начало доходить, что сам со своими силовиками он очень быстро с голоду загнётся.
агрофюрер еще править собрался чтоль?
"Пока живой" - по ходу, для него с учетом нынешних обстоятельств "це успiх".
А зачем к таракану прилетело два правительственных самолётов из РФ? Они привезли чего или увозить собрались?
На самом деле, у Луки, каким бы странным это не показалось, еще есть шансы удержаться у власти. При условии, что ему удастся убедить общественность в своей определенной демократичности, он мог бы свалить всю вину за жертвы во время подавления протестов непосредственно на силовиков, эти протесты подавлявших, откреститься от них и устроить над ними суровый публичный суд, - чтоб народ видел "государеву" справедливость. На еще один-два президентских срока эта мера бы ему помогла остаться. Вот только проблема здесь в том, что убедить людей в своей демократичности у Луки, скорее всего, уже не получится. А это важное условие того, чтобы подобная мера возымела эффект. Правитель должен соблюдать политическую гибкость и обладать дальновидностью - при этих условиях ты, даже будучи диктатором, сможешь удержаться на плаву. Так, например, делал Чан Кайши, - несколько раз круто менял вектор своей политики, и каждый раз благодаря этому удерживался у власти. А Лука за 26 лет своего правления не то, что чересчур закостенел, - он уже забронзовел, вследствие чего совершенно утратил гибкость. В-общем, не завидую я ему ни при каком раскладе.
свалить всю вину за жертвы во время подавления протестов непосредственно на силовиков
Есть одна проблема. А на кого свалить те гадости которые он сам про белорусов говорил?
Лукашеску до сих пор ничего не понял
Беги, дядя Саша..беги!(с)
4.08.2020 17:42
- гость -
И еще одна. Он слишком долго упирается, надо было сразу переобуваться)
Есть одна проблема. А на кого свалить те гадости которые он сам про белорусов говорил?
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О России он уже столько гадостей наговорил, что ничуть не хуже поляков.
О России он уже столько гадостей наговорил
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Путин еще не вся Россия.