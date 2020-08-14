Пухляш снялся в новом клипе Tacos группы Little Big

Алтайский танцор Дмитрием Красилов стал одним из героев очередного зажигательного клипа под названием Tacos популярной группы Little Big. Ролик опубликовали на официальном youtube-канале группы.
В отличие от многих других роликов с его участием, Пухляш в этот раз совсем не танцует. Это делают за него овощи, фрукты и другая еда, в роли которой выступают участники музыкального коллектива.
По сюжету, Красилов заходит на кухню, чтобы покушать. Когда он поставил пищу на разогрев, продукты питания неожиданно перед его глазами выдают мощный танцевальный перфоманс.
Ролик завершается тем, что Пухляш отгоняет мысли о танцующей еде и принимается за трапезу.
Как ранее сообщал amic.ru, танцор Дмитрий Красилов, который в начале марта снялся в клипе Uno группы Little Big, попал в лонг-лист премии "30 до 30" журнала Forbes. Героями этого рейтинга становятся те россияне, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.
Комментарии
Вот кого протесты не волнуют
Какой то край позорный, одни тухляжи, расчленители да подстилки американские...
Отлично сыграл Пухляж в клипе. Молодец.