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Певица Валентина Легкоступова умерла

, ИА "Амител"
Исполнительнице хитов "Ягода-малина" и "На теплоходе музыка играет" было 54 года
Валентина Легкоступова / Фото: скриншот из видео

Валентина Легкоступова / Фото: скриншот из видео

Заслуженная артистка России умерла в возрасте 54 лет, сообщает издание vokrug.tv со ссылкой на слова музыканта Андрея Соболева.

Как ранее писал amic.ru, ее доставили в больницу в состоянии комы. Врачи диагностировали у певицы отек мозга и серьезную черепно-мозговую травму.

Незадолго до этого дочь исполнительницы хитов "Ягода-малина" и "На теплоходе музыка играет" обнаружила ее пьяной в собственном доме.

На теле и лице Легкоступовой были синяки и кровоподтеки. После того как певица впала в кому, задержали ее мужа, который распивал с ней спиртное.

Мужчину подозревают в том, что в состоянии опьянения он избил супругу, нанеся ей тяжелые травмы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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