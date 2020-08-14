Певица Валентина Легкоступова умерла

Заслуженная артистка России умерла в возрасте 54 лет, сообщает издание vokrug.tv со ссылкой на слова музыканта Андрея Соболева.
Как ранее писал amic.ru, ее доставили в больницу в состоянии комы. Врачи диагностировали у певицы отек мозга и серьезную черепно-мозговую травму.
Незадолго до этого дочь исполнительницы хитов "Ягода-малина" и "На теплоходе музыка играет" обнаружила ее пьяной в собственном доме.
На теле и лице Легкоступовой были синяки и кровоподтеки. После того как певица впала в кому, задержали ее мужа, который распивал с ней спиртное.
Мужчину подозревают в том, что в состоянии опьянения он избил супругу, нанеся ей тяжелые травмы.
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