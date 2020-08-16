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Новый клип Little Big с Пухляшом набрал два миллиона просмотров за сутки

, ИА "Амител"
Фанаты группы не в восторге от новой песни коллектива
Фото: фрагмент из нового клипа Liitle Big TACOS

Фото: фрагмент из нового клипа Liitle Big TACOS

Новый клип Little Big под названием TACOS, в котором снялся алтайский танцор Дмитрий Красилов, набрал более четырех миллионов просмотров и попал в тренды YouTube.

Напомним, что клип опубликовали 14 августа. В отличие от большинства других роликов с участием Пухляша, в этот раз артист не танцует. За него это делают овощи, фрукты и другая еда, в роли которой выступают участники музыкального коллектива.

За первые сутки видео собрало два миллиона просмотров и вырвалось в тренды YouTube. На утро 16 августа счетчик просмотров превысил 4,2 миллиона.

При этом сами фанаты Little Big оказались недовольны новым клипом. "У ребят явно творческий кризис, не могут выйти из заданного образа, забыть все, что делали раньше и придумать что-то новое", – пишет один из поклонников.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.08.2020 12:33
- гость -

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