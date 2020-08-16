СМИ: окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможного бегства в Россию в случае "свержения" действующей власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника из Москвы, знакомых с деталями переговоров властей двух стран.
Еще три собеседника агентства отметили, что в Кремле допускают подобный сценарий, однако не исключен и другой вариант, при котором Лукашенко сохранит власть путем жесткого подавления протестов. Еще один источник Bloomberg заявил, что некоторые российские чиновники считают силовое подавление контрпродуктивным.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, а после их окончания начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Как ранее сообщил amic.ru, Путин пообещал Лукашенко военную поддержку в случае возникновения внешней угрозы для Белоруссии.
Комментарии
Амик продолжает печатать западные СМИ. Уже читать неинтересно. Как "Голос америки" в миниатюре.
16.08.2020 12:58
- гость -
Ну да, толи дело а ссср, вот было интересно! Всегда одно мнение - оно же и правильное)
Не покидает некое ощущение сюрреалистичности происходящего: выглянешь в Интернет: революция полным ходом, выглянешь во двор - спокойствие, мамы гуляют с детьми, на машинах/балконах нигде не висят БЧБ-символы.
Проехал сегодня по всем центральным улицам Жодино (где БелАЗ) - тоже самое. В Минске на некоторых "ключевых" точках (въезды в Минск в спальных районах, еще где-то) стоят "змагары", машут цветочками, флагами.
Заметная часть водителей, высунув руку в окно, сигналят им. Но, в целом, не покидает ощущение, что их в реале не много. 10% процентов Тихановской выглядят очень похожими на правду. Но стоит выйти в Интернет...
Блогерам - привет!
Думаю, после такого безобразия закупаются тиски и пилы
"Амик" специально какой-то мусор из сети собирает? Или журналистов перестали готовить? Одни блогеры остались.
16.08.2020 13:15
- гость -
Проехал сегодня по всем центральным улицам Жодино (где БелАЗ) - тоже...
Перепечатали откуда то? Или вы по тамошнему в 8 утра сегодня в воскресенье ездили и обстановку передаёте
Заметная часть водителей, высунув руку в окно, сигналят им. Но, в целом, не покидает ощущение, что их в реале не много. 10% процентов Тихановской выглядят очень похожими на правду
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ну вот, сторонники Лукашенко тоже вышли в Интернет) лучше поздно, чем никогда
> 16.08.2020 13:07
> - гость -
Ну со стороны западных СМИ-то прям букет мнений в отношении нас и бывших советских республик, ага. Известно же, на западе пропаганды нет.
А куда наши чинуши побегут? В развитых странах их не пустят, в сирию?
Когда говно присыхает к власти 26 лет, то его труднее смыть. Но смывать надо.
16.08.2020 13:33
месный
А куда наши чинуши побегут? В развитых странах их не пустят, в сирию?
В Венесуэлу, к мадуре, в Китай вряд ли, с запашком , не примут
Российские чиновники считают силовое подавление протестов контрпродуктивным
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Участникам болотной площади это расскажите!
А вообще нужно данный сабж в избранное, до сентября приберечь
-гость- 13:15
включишь телевизор, в Хабаровске тишь да гладь, выглянешь в окно идет 50 ти тысячная колонна. Телевизору привет!
Телевизор - лживое зло. Информацию следует брать только и интернета. Но надо понимать, что лжи там не меньше. Просто наряду с ней есть еще и правда, и разные точки зрения на происходящее, и прямые репортажи с мест событий. 21 век на улице! Рассматривать следует всю информацию и пропускать её через мозги. Белоруссию разрывают! И наше руководство к этому руку приложило. Уж очень Лукашенко строптивый! Никак не хочет признавать Путина Старшим братом и отказал ему в слиянии двух стран. И западу Батька тоже не люб! Он явно просохатил психобработку своей молодежи западом. Молодежь явно хочет жить в ЕС и ходить пешком в Европу. Но проблема в том, что той Европы уже несколько лет как нет уже. Там всё сдвинулось в плохую сторону! Арабы понаехали. И молодые белорусы этого не понимают.
Не удивительно, если честные и добрые люди выступили против Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Валерий Цепкало в интервью заявил о создании белорусского Миротворца. Причём, он осознаёт, что там будут выкладываться личные данные неугодных змагарам людей и их родственников и вполне понимает, что эти данные будут использоваться для расправы над ними
Вы только посмотрите оперилися, морды наглые отъели и на Батьку поперли. Еще посмотрим кто побежит.
Белорусский ЦИК поздравил Барселону с уверенной победой в лиге чемпионов lol
16.08.2020 14:38
- гость -
Оперилися, отьелися, поперлися)))
картофенфюреру капут
Сейчас - в РФ, а потом куда?
Из интернета
Белорусы, я не знаю насколько вам противен Лукашенко. Но твёрдо убеждён, что если вы поверите таким ****ам из так называемой оппозиции вы получите такой же беспредел, в котором живём мы - украинцы.
Подумайте хорошо, нужно ли вам это.
16.08.2020 14:59
- гость -
+100500!
Мадам Тихановская уж точно на президента не тянет! Жалкое зрелище! Сколько ни есть претензий у белорусов к Луке, но альтернатива ему вообще никакая. Марионеткой Тихановская будет! Только вот чьей марионеткой, не понятно пока.
Белорусам нужно выпороть батьку и пусть правит дальше , от добра добра не ищут . А куды этот киргыз Бакиев будет бежать , он где-то в Белоруси поживает .
Щас буит буйного из себя корчить, типа не подходите всех порешу )), интересно правда или нет, пишут уже справку нашли у него типа коммисовали из армии его по психзаболеванию с которым оружие давать нельзя, а страну дали))) У диктаторов всегда так, как ослабевают всё тайное начинают выливать ведь раньше запрещено и опасно.
Из интернета
Северокорейцы, я не знаю насколько вам противен Ким Чин Ыа. Но твёрдо убеждён, что если вы поверите таким ****ам из так называемой оппозиции вы получите такой же беспредел, в котором живём мы - Южнокорейцы.
Подумайте хорошо, нужно ли вам это.