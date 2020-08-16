Воскресенье, 16 Август, 15:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,22
€ 86,41
24°

922853 +4969
Обь
139см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

СМИ: окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию

, ИА "Амител"
Российские чиновники считают силовое подавление протестов контрпродуктивным
Фото: strana.ua

Фото: strana.ua

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможного бегства в Россию в случае "свержения" действующей власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника из Москвы, знакомых с деталями переговоров властей двух стран.

Еще три собеседника агентства отметили, что в Кремле допускают подобный сценарий, однако не исключен и другой вариант, при котором Лукашенко сохранит власть путем жесткого подавления протестов. Еще один источник Bloomberg заявил, что некоторые российские чиновники считают силовое подавление контрпродуктивным.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, а после их окончания начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Как ранее сообщил amic.ru, Путин пообещал Лукашенко военную поддержку в случае возникновения внешней угрозы для Белоруссии.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.08.2020 12:58
- гость -

Амик продолжает печатать западные СМИ. Уже читать неинтересно. Как "Голос америки" в миниатюре.

16.08.2020 13:07
- гость -

16.08.2020 12:58
- гость -

Ну да, толи дело а ссср, вот было интересно! Всегда одно мнение - оно же и правильное)

16.08.2020 13:15
- гость -

Не покидает некое ощущение сюрреалистичности происходящего: выглянешь в Интернет: революция полным ходом, выглянешь во двор - спокойствие, мамы гуляют с детьми, на машинах/балконах нигде не висят БЧБ-символы.
Проехал сегодня по всем центральным улицам Жодино (где БелАЗ) - тоже самое. В Минске на некоторых "ключевых" точках (въезды в Минск в спальных районах, еще где-то) стоят "змагары", машут цветочками, флагами.
Заметная часть водителей, высунув руку в окно, сигналят им. Но, в целом, не покидает ощущение, что их в реале не много. 10% процентов Тихановской выглядят очень похожими на правду. Но стоит выйти в Интернет...
Блогерам - привет!
Думаю, после такого безобразия закупаются тиски и пилы

16.08.2020 13:22
Гость

"Амик" специально какой-то мусор из сети собирает? Или журналистов перестали готовить? Одни блогеры остались.

16.08.2020 13:30
- гость -

16.08.2020 13:15
- гость -

Проехал сегодня по всем центральным улицам Жодино (где БелАЗ) - тоже...


Перепечатали откуда то? Или вы по тамошнему в 8 утра сегодня в воскресенье ездили и обстановку передаёте

16.08.2020 13:32
гiсть

Заметная часть водителей, высунув руку в окно, сигналят им. Но, в целом, не покидает ощущение, что их в реале не много. 10% процентов Тихановской выглядят очень похожими на правду
---
ну вот, сторонники Лукашенко тоже вышли в Интернет) лучше поздно, чем никогда

16.08.2020 13:32
Евгений

> 16.08.2020 13:07
> - гость -

Ну со стороны западных СМИ-то прям букет мнений в отношении нас и бывших советских республик, ага. Известно же, на западе пропаганды нет.

16.08.2020 13:33
месный

А куда наши чинуши побегут? В развитых странах их не пустят, в сирию?

16.08.2020 13:45
- гость -



Когда говно присыхает к власти 26 лет, то его труднее смыть. Но смывать надо.

16.08.2020 13:47
- гость -

16.08.2020 13:33
месный


А куда наши чинуши побегут? В развитых странах их не пустят, в сирию?

В Венесуэлу, к мадуре, в Китай вряд ли, с запашком , не примут

16.08.2020 13:50
- гость -

Российские чиновники считают силовое подавление протестов контрпродуктивным
------------
Участникам болотной площади это расскажите!
А вообще нужно данный сабж в избранное, до сентября приберечь

16.08.2020 13:53
гость

-гость- 13:15
включишь телевизор, в Хабаровске тишь да гладь, выглянешь в окно идет 50 ти тысячная колонна. Телевизору привет!

16.08.2020 14:17
Мимопроходящий

Телевизор - лживое зло. Информацию следует брать только и интернета. Но надо понимать, что лжи там не меньше. Просто наряду с ней есть еще и правда, и разные точки зрения на происходящее, и прямые репортажи с мест событий. 21 век на улице! Рассматривать следует всю информацию и пропускать её через мозги. Белоруссию разрывают! И наше руководство к этому руку приложило. Уж очень Лукашенко строптивый! Никак не хочет признавать Путина Старшим братом и отказал ему в слиянии двух стран. И западу Батька тоже не люб! Он явно просохатил психобработку своей молодежи западом. Молодежь явно хочет жить в ЕС и ходить пешком в Европу. Но проблема в том, что той Европы уже несколько лет как нет уже. Там всё сдвинулось в плохую сторону! Арабы понаехали. И молодые белорусы этого не понимают.

16.08.2020 14:29
- гость -

Не удивительно, если честные и добрые люди выступили против Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Валерий Цепкало в интервью заявил о создании белорусского Миротворца. Причём, он осознаёт, что там будут выкладываться личные данные неугодных змагарам людей и их родственников и вполне понимает, что эти данные будут использоваться для расправы над ними

16.08.2020 14:38
- гость -

Вы только посмотрите оперилися, морды наглые отъели и на Батьку поперли. Еще посмотрим кто побежит.

16.08.2020 14:42
-гость-

Белорусский ЦИК поздравил Барселону с уверенной победой в лиге чемпионов lol

16.08.2020 14:44
- гость -

16.08.2020 14:38
- гость -

Оперилися, отьелися, поперлися)))

16.08.2020 14:45
гость

картофенфюреру капут

16.08.2020 14:47
- гость -

Сейчас - в РФ, а потом куда?

16.08.2020 14:59
- гость -

Из интернета

Белорусы, я не знаю насколько вам противен Лукашенко. Но твёрдо убеждён, что если вы поверите таким ****ам из так называемой оппозиции вы получите такой же беспредел, в котором живём мы - украинцы.
Подумайте хорошо, нужно ли вам это.

16.08.2020 15:19
Мимопроходящий

16.08.2020 14:59
- гость -
+100500!
Мадам Тихановская уж точно на президента не тянет! Жалкое зрелище! Сколько ни есть претензий у белорусов к Луке, но альтернатива ему вообще никакая. Марионеткой Тихановская будет! Только вот чьей марионеткой, не понятно пока.

16.08.2020 15:23
Гость

Белорусам нужно выпороть батьку и пусть правит дальше , от добра добра не ищут . А куды этот киргыз Бакиев будет бежать , он где-то в Белоруси поживает .

16.08.2020 15:25
- гость -

Щас буит буйного из себя корчить, типа не подходите всех порешу )), интересно правда или нет, пишут уже справку нашли у него типа коммисовали из армии его по психзаболеванию с которым оружие давать нельзя, а страну дали))) У диктаторов всегда так, как ослабевают всё тайное начинают выливать ведь раньше запрещено и опасно.

16.08.2020 15:33
-гость-


Из интернета

Северокорейцы, я не знаю насколько вам противен Ким Чин Ыа. Но твёрдо убеждён, что если вы поверите таким ****ам из так называемой оппозиции вы получите такой же беспредел, в котором живём мы - Южнокорейцы.
Подумайте хорошо, нужно ли вам это.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
15:14
В Алтайском крае мужчина с тремя сыновьями предотвратил лесной пожар 1
14:43
За сутки в России выявили менее пяти тысяч новых случаев COVID-19 0
14:14
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам мелькомбината в Бийске 1
13:46
Названы сроки начала третьего этапа испытания российской вакцины от коронавируса 3
13:20
В Барнауле врачи из ковидного госпиталя сыграли свадьбу 5
12:48
СМИ: окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию 23
12:20
Новый клип Little Big с алтайским Пухляшом набрал два миллиона просмотров за сутки 5
11:50
Ни один пациент с COVID-19 не умер в Алтайском крае за минувшие сутки 2
11:40
+15. В Горном Алтае выявили новые случаи заражения коронавирусом 0
11:12
Полуголый барнаулец упал с балкона в руки спасателей 7
10:40
Брат Дональда Трампа умер в больнице 0
10:07
"Динамо-Алтай" проведет серию игр с "Кузнецкими Медведями" 0
09:39
В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса 28
09:06
Авиарейсы в Барнаул и Белокуриху субсидируют из федерального бюджета 6
08:39
Ученые доказали, что кошки могут заражать коронавирусом 9
08:10
Диетолог назвал добавку к еде для снижения сахара 1
07:38
Дрянная девчонка: какой Мадонна была в молодости 26
07:04
Путин пообещал Лукашенко военную поддержку 82
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 7
06:00
Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 августа 0
23:30
Такой день. Ключи для дольщиков в Барнауле и благоустройство "Изумрудного" 0
22:35
Магнитную бурю в августе "отложили" на день 0
21:35
Многодетную мать судят за гибель двухлетнего сына в Алтайском крае 1
20:39
Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 139 0
19:13
Митя Фомин познакомился с бомжами в Крыму 4
18:41
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии 3
18:10
УК обязали выплатить компенсацию за падение ребенка в Барнауле 9
17:42
Не вспышка, а эпизоотия. Роспотребнадзор дал пояснения о чуме на Алтае 0
17:09
В России запустили производство вакцины от коронавируса 11
16:40
Глава Барнаула проверил, как идет благоустройство парка "Изумрудный" 2
16:07
Врач Михаила Ефремова рассказал об угрозе для жизни актера 5
15:40
Алтайский край вернулся в топ-20 по числу заболевших COVID-19 4
15:11
89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
14:39
Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти 31
14:22
Художественный фильм о продаже женского молока сняли на Алтае 1
13:53
Возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае 17
13:20
Брата Дональда Трампа госпитализировали с серьезным диагнозом 0
12:47
Иномарка потеряла колеса и "оседлала" ограждение в Барнауле 9
12:14
Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров 0
11:48
В Алтайском крае снизились темпы прироста заболевших COVID-19 7
11:21
Как меняют бездомных животных забота и любовь 3
10:54
Стало известно, сколько заработал бывший губернатор Александр Карлин за 2019 год 4
10:25
19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:56
От 5 млн и выше. Депутаты Госдумы от Алтайского края показали декларации о доходах 9
09:37
Как ветераны стройотрядов помогают готовить гребной канал к этапу Кубка мира 8
09:12
Доходы Владимира Путина в 2019 году выросли на миллион рублей 14
08:51
Жилую часть барнаульского долгостроя сдали в эксплуатацию 0
08:31
Железный Шурик. Жизнь и карьера "красного" алтайского губернатора Александра Сурикова 22
08:12
Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.