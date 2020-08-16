Путин пообещал Лукашенко военную поддержку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл новые детали телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, Россия окажет стране военную поддержку, в случае если возникнет внешняя угроза.
"И мы с ним (Владимиром Путиным, – ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – подчеркнул глава республики.
Президент Белоруссии уточнил, что в ходе беседы Путин продемонстрировал исключительную осведомленность о всех происходящих процессах. Это даже "несколько удивило" Лукашенко.
Ранее о содержании телефонного разговора рассказали в Кремле.
Как уже писал amic.ru, после окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.
Утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и призвала всех митингующих разойтись по домам. Правда, затем она попросила европейские государства "содействовать" диалогу с белорусскими властями.
Комментарии
Сирии уже помог
Дай бог не сдать Белоруссию.
Дай бог не сдать Белоруссию.
Дай Бог не развести еще один военный постоянно вялотекущий конфликт.
если возникнет внешняя угроза
Пока Лукашенко ни одного поляка, чеха или украинца там не поймал. Значит никакой внешней угрозы нет. Поэтому единственное, что его может спасти, это срочное создание Союзного государства
Лукашенко обращаться должен ни к России, а к ОДКБ. И оказывать помощь должна не Россия, а страны ОДКБ. Но никакой внешней угрозы нет, Армения тоже член ОДКБ, но там президента протестами снесли, никто из ОДКБ не вмешивался, потому что никто на Армению не нападал. Не хочет в тюрьму, пусть подписывает Союзное государство. Или пусть идет на зону и думает, что он сделал не правильно
Не успел батька конституцию под себя переписать, теперь крутится, думается что помошь будет оказана в виде Зеленых человечков как в крыму, а угрозой выступит народ белорусии
Если бы он думал про зеленых человечков, как в Крыму, он бы с Помпео не встречался и нефть у него не покупал. Он сам захватил вагнеровцев и объявил, что это зеленые человечки, как в Крыму. Теперь зеленые человечки знают, что он их не любит, поэтому возьмут батьку в Ростове и препроводят на зону, где его будут охранять зеленые человечки, как в Крыму
Батька считает Крым украинским, поэтому если его возьмут в Ростове, а посадят в Крыму, он будет думать, что проведет остаток своей жизни сидя в тюрьме на Украине
Батька считает Крым украинским
А задобрить Запад этим не получилось. А ведь так лизал, рассказывая, что Крым украинский. Пусть теперь парашу лижет
кто знает, что почудится этому психически больному человеку, он и так постоянно говорит об угрозах, наша помощь беларусам-худший вариант, угроза разграбления страны нашими олигархами
Сдать Белоруссию и сдать батьку это ни одно и тоже. Батька сам себя сдал западным партнерам, теперь они его пинают. И это правильно. В Армении скинули президента, поставили прозападного журналиста, ничего сильно в отношениях с Россией не поменялось. Западные спонсоры теперь думают, что их кинули хитрые армяне
лукашеску капут, беларусь будет свободна от этого таракана, подумать только, 26 лет
Таракан мог управлять страной еще 26 лет, если бы ума было побольше. Он еще и нашей страной поуправлял бы, если бы победил на выборах главы Союзного государства. Наш электорат коммунистов и те, кто переживает за развал СССР, мог за него проголосовать. А это не мало. Но он оказался глуп
16.08.2020 07:38
гость
Лукашенко обращаться должен ни к России, а к ОДКБ. И оказывать помощь должна не Россия, а страны ОДКБ. Но никакой внешней угрозы нет,
Бггг. Чувак с дивана учит президентов.
Кстати, поляков с спецоборудованием для организации протестов вчера поймали на границе. Ехали в Белоруссию, как альпинисты.
его судить надо за все зверства омона, испугался у вовы помощи просит
16.08.2020 08:29
- гость -
Расскажите про зверства Трампу.
"На этой неделе чикагская полиция вступила в перестрелку с толпой мародеров и арестовала более ста человек, двое были убиты."
На этой неделе чикагская полиция вступила в перестрелку с толпой мародеров и арестовала более ста человек, двое были убиты."
В Белоруссии тоже мародеры?
16.08.2020 08:47
- гость -
16.08.2020 08:29
- гость -
Расскажите про зверства Трампу.
"На этой неделе чикагская полиция вступила в перестрелку с толпой мародеров и арестовала более ста человек, двое были убиты."
Одно дело - мародеров расстреливать, другое дело - мирных людей пытать. В Белоруси разграбили хоть один магазин?
Одно дело - мародеров расстреливать, другое дело - мирных людей пытать.
И какую страшную тайну пытками хотят узнать?
16.08.2020 08:55
Пионер
В Белоруссии тоже мародеры?
12 августа в Минске оценили ущерб инфраструктуре города в 200 000 белорусских рублей. А белорусский рубль - это примерно 30 наших.
13 августа ущерб составил уже более 500 000 б.рублей.
По словам В. Лебедя, в сфере здравоохранения на эту сумму можно было бы приобрести девять аппаратов ИВЛ.
Уничтожены остановочные павильоны, лавочки, емкости для мусора, в не которых частях города разрушены мостовые.