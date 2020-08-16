Воскресенье, 16 Август, 09:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$

22°

917884 +0
Обь
139см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Путин пообещал Лукашенко военную поддержку

, ИА "Амител"
Она будет оказана в случае внешней угрозы безопасности
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл новые детали телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, Россия окажет стране военную поддержку, в случае если возникнет внешняя угроза.

"И мы с ним (Владимиром Путиным, – ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", – подчеркнул глава республики.

Президент Белоруссии уточнил, что в ходе беседы Путин продемонстрировал исключительную осведомленность о всех происходящих процессах. Это даже "несколько удивило" Лукашенко.

Ранее о содержании телефонного разговора рассказали в Кремле.

Как уже писал amic.ru, после окончания выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Причиной стала публикация данных экзитполов, по которым действующий глава страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позднее ЦИК подтвердил результаты.

Утром 11 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и призвала всех митингующих разойтись по домам. Правда, затем она попросила европейские государства "содействовать" диалогу с белорусскими властями.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.08.2020 07:06
- гость -

Сирии уже помог

16.08.2020 07:15
- гость -

Дай бог не сдать Белоруссию.

16.08.2020 07:23
Пионер

Дай бог не сдать Белоруссию.

Дай Бог не развести еще один военный постоянно вялотекущий конфликт.

16.08.2020 07:30
гость

если возникнет внешняя угроза

Пока Лукашенко ни одного поляка, чеха или украинца там не поймал. Значит никакой внешней угрозы нет. Поэтому единственное, что его может спасти, это срочное создание Союзного государства

16.08.2020 07:38
гость

Лукашенко обращаться должен ни к России, а к ОДКБ. И оказывать помощь должна не Россия, а страны ОДКБ. Но никакой внешней угрозы нет, Армения тоже член ОДКБ, но там президента протестами снесли, никто из ОДКБ не вмешивался, потому что никто на Армению не нападал. Не хочет в тюрьму, пусть подписывает Союзное государство. Или пусть идет на зону и думает, что он сделал не правильно

16.08.2020 07:53
- гость -

Не успел батька конституцию под себя переписать, теперь крутится, думается что помошь будет оказана в виде Зеленых человечков как в крыму, а угрозой выступит народ белорусии

16.08.2020 08:05
гость

Если бы он думал про зеленых человечков, как в Крыму, он бы с Помпео не встречался и нефть у него не покупал. Он сам захватил вагнеровцев и объявил, что это зеленые человечки, как в Крыму. Теперь зеленые человечки знают, что он их не любит, поэтому возьмут батьку в Ростове и препроводят на зону, где его будут охранять зеленые человечки, как в Крыму

16.08.2020 08:10
гость

Батька считает Крым украинским, поэтому если его возьмут в Ростове, а посадят в Крыму, он будет думать, что проведет остаток своей жизни сидя в тюрьме на Украине

16.08.2020 08:12
гость

Батька считает Крым украинским

А задобрить Запад этим не получилось. А ведь так лизал, рассказывая, что Крым украинский. Пусть теперь парашу лижет

16.08.2020 08:18
гость

кто знает, что почудится этому психически больному человеку, он и так постоянно говорит об угрозах, наша помощь беларусам-худший вариант, угроза разграбления страны нашими олигархами

16.08.2020 08:19
гость

Сдать Белоруссию и сдать батьку это ни одно и тоже. Батька сам себя сдал западным партнерам, теперь они его пинают. И это правильно. В Армении скинули президента, поставили прозападного журналиста, ничего сильно в отношениях с Россией не поменялось. Западные спонсоры теперь думают, что их кинули хитрые армяне

16.08.2020 08:22
гость

лукашеску капут, беларусь будет свободна от этого таракана, подумать только, 26 лет

16.08.2020 08:27
гость

Таракан мог управлять страной еще 26 лет, если бы ума было побольше. Он еще и нашей страной поуправлял бы, если бы победил на выборах главы Союзного государства. Наш электорат коммунистов и те, кто переживает за развал СССР, мог за него проголосовать. А это не мало. Но он оказался глуп

16.08.2020 08:28
- гость -

16.08.2020 07:38
гость
Лукашенко обращаться должен ни к России, а к ОДКБ. И оказывать помощь должна не Россия, а страны ОДКБ. Но никакой внешней угрозы нет,

Бггг. Чувак с дивана учит президентов.
Кстати, поляков с спецоборудованием для организации протестов вчера поймали на границе. Ехали в Белоруссию, как альпинисты.

16.08.2020 08:29
- гость -

его судить надо за все зверства омона, испугался у вовы помощи просит

16.08.2020 08:47
- гость -

16.08.2020 08:29
- гость -

Расскажите про зверства Трампу.

"На этой неделе чикагская полиция вступила в перестрелку с толпой мародеров и арестовала более ста человек, двое были убиты."

16.08.2020 08:55
Пионер

На этой неделе чикагская полиция вступила в перестрелку с толпой мародеров и арестовала более ста человек, двое были убиты."

В Белоруссии тоже мародеры?

16.08.2020 08:55
- гость -


16.08.2020 08:47
- гость -

16.08.2020 08:29
- гость -

Расскажите про зверства Трампу.

"На этой неделе чикагская полиция вступила в перестрелку с толпой мародеров и арестовала более ста человек, двое были убиты."

Одно дело - мародеров расстреливать, другое дело - мирных людей пытать. В Белоруси разграбили хоть один магазин?

16.08.2020 09:03
Гость.

Одно дело - мародеров расстреливать, другое дело - мирных людей пытать.

И какую страшную тайну пытками хотят узнать?

16.08.2020 09:05
- гость -

16.08.2020 08:55
Пионер
В Белоруссии тоже мародеры?

12 августа в Минске оценили ущерб инфраструктуре города в 200 000 белорусских рублей. А белорусский рубль - это примерно 30 наших.

16.08.2020 09:11
- гость -

13 августа ущерб составил уже более 500 000 б.рублей.
По словам В. Лебедя, в сфере здравоохранения на эту сумму можно было бы приобрести девять аппаратов ИВЛ.

Уничтожены остановочные павильоны, лавочки, емкости для мусора, в не которых частях города разрушены мостовые.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
09:06
Авиарейсы в Барнаул и Белокуриху субсидируют из федерального бюджета 0
08:39
Ученые доказали, что кошки могут заражать коронавирусом 1
08:10
Диетолог назвал добавку к еде для снижения сахара 0
07:38
Дрянная девчонка: какой Мадонна была в молодости 15
07:04
Путин пообещал Лукашенко военную поддержку 20
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 7
06:00
Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 августа 0
23:30
Такой день. Ключи для дольщиков в Барнауле и благоустройство "Изумрудного" 0
22:35
Магнитную бурю в августе "отложили" на день 0
21:35
Многодетную мать судят за гибель двухлетнего сына в Алтайском крае 1
20:39
Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 139 0
19:13
Митя Фомин познакомился с бомжами в Крыму 3
18:41
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии 2
18:10
УК обязали выплатить компенсацию за падение ребенка в Барнауле 9
17:42
Не вспышка, а эпизоотия. Роспотребнадзор дал пояснения о чуме на Алтае 0
17:09
В России запустили производство вакцины от коронавируса 10
16:40
Глава Барнаула проверил, как идет благоустройство парка "Изумрудный" 2
16:07
Врач Михаила Ефремова рассказал об угрозе для жизни актера 5
15:40
Алтайский край вернулся в топ-20 по числу заболевших COVID-19 4
15:11
89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
14:39
Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти 30
14:22
Художественный фильм о продаже женского молока сняли на Алтае 1
13:53
Возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае 17
13:20
Брата Дональда Трампа госпитализировали с серьезным диагнозом 0
12:47
Иномарка потеряла колеса и "оседлала" ограждение в Барнауле 9
12:14
Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров 0
11:48
В Алтайском крае снизились темпы прироста заболевших COVID-19 7
11:21
Как меняют бездомных животных забота и любовь 3
10:54
Стало известно, сколько заработал бывший губернатор Александр Карлин за 2019 год 4
10:25
19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:56
От 5 млн и выше. Депутаты Госдумы от Алтайского края показали декларации о доходах 9
09:37
Как ветераны стройотрядов помогают готовить гребной канал к этапу Кубка мира 6
09:12
Доходы Владимира Путина в 2019 году выросли на миллион рублей 14
08:51
Жилую часть барнаульского долгостроя сдали в эксплуатацию 0
08:31
Железный Шурик. Жизнь и карьера "красного" алтайского губернатора Александра Сурикова 22
08:12
Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года 9
07:33
Когда начинается сбор облепихи в Барнауле и почем ягода в 2020 году 2
07:11
"Строим на 50 лет вперед". Как гребной канал Барнаула готовят к Кубку мира по гребле 7
06:38
Любимый хозяин, где же ты? Очаровательные подопечные барнаульского приюта "Ласка" 7
06:00
Тепло и дождливо. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 августа 0
23:41
Такой день. Доходы Виктора Томенко и эвакуация в алтайском санатории 0
23:23
Заключенным в Алтайском крае разрешат свидания с родственниками 0
22:49
Певица Валентина Легкоступова умерла 11
22:10
Купюру номиналом 300 рублей предложили ввести в России 4
21:44
Штормовое предупреждение на выходные передали в Алтайском крае 0
21:14
Тихановская объявила о создании совета для обеспечения трансфера власти 15
20:41
Рохлова рассказала о заявлениях на нее от участников драки на Старом базаре 3
20:09
Барнаулец прошел в суперфинал шоу на телеканале "Пятница!" 0
19:36
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 138 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.