В Белоруссии проводят митинг в поддержку президента Лукашенко

В центре Минска сторонники действующей власти проводят митинг в поддержку действующего президента Лукашенко, передает РИА "Новости".
Участников провластной демонстрации привезли на больших автобусах в район площади Независимости, к Дому правительства. Позднее к нему же подъехал кортеж Лукашенко. По оценкам СМИ, в акции принимают участие около двух тысяч человек.
При этом место проведения митинга оцеплено металлическими ограждениями, движение транспорта по улицам ограничено, а ближайшая к площади станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход. Рядом с местом акции дежурят усиленные наряды милиции.
Позднее на этой же площади ожидается еще одна демонстрация. Её проведут несогласные с официальными результатами президентского голосования протестующие. Разница во времени проведения двух мероприятий составляет всего два часа.
Как ранее сообщил amic.ru, люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможного бегства в Россию в случае "свержения" действующей власти.
Комментарии
Участников провластной демонстрации привезли на больших автобусах
Разумеется они сами скинулись на аренду больших автобусов, а не таракан оплатил деньгами налогоплательщиков?
Неделю по всей Белоруссии искали сторонников Лукашенко и смогли найти только 2000 человек? Вот вам и 80%
Не, ну за нашего вождя люди горой - на митинг весь Барнаул выйдет!!!
16.08.2020 17:34
- гость -
Когда его вперёд ластами поволокут, тогда, конечно, выйдем.
Молодцы!