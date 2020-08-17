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В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду

, ИА "Амител"
Общественники уже отправили соответствующее письмо на имя главы МВД
Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой лишать водителей прав на срок до пяти лет за управление транспортом в состоянии опьянения.

Как пишет RT, соответствующее обращение активисты адресовали главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Общественники считают справедливым выделить случаи, когда пьяный автомобилист везет пассажиров, особенно детей.

Так, инициаторы предлагают наказывать перевозящих людей нетрезвых водителей штрафом 60 тысяч рублей и лишением прав до трех лет, если же кто-то из пассажиров не достиг совершеннолетия, то тогда сумма штрафа может вырасти до 90 тысяч рублей, а срок лишения прав – до пяти лет.

Как ранее писал amic.ru, движение "За безопасность" предложило запретить оформление кредитов через мобильные приложения. Инициативу обосновали тем, что в последнее время участились случаи оформления займов мошенниками через мобильные телефоны. Злоумышленники получают доступ к смартфонам жертв, подают заявки на кредиты, а после обналичивают полученные средства.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.08.2020 12:34
- гость -

Лишать вообще надо, а не на 5 лет. Толку-то от этого. Через пять лет опять нажрется и за руль сядет.

17.08.2020 12:35
- гость -

Очередная глупость так называемых общественников. Первая глупость это верить в то, что если человек допускает возможность ездить в состоянии алкогольного опьянения, то он с чего-то вдруг не станет ездить без прав. Вторая глупость это формулировка "до". Всем же понятно, что обычных алкашей будут на 5, а депутатов на 0.5

17.08.2020 12:45
- гость -

Пиарятся как могут, лучше бы аборигена выследили-поймали и заставили разработать безопасное движение. Он могет.

17.08.2020 12:48
- гость -

Пожизненно!

17.08.2020 12:49
- гость -

Поймать аборигена-это утопия
Он все ходы и выходы знает.

17.08.2020 12:53
- гость -

Эксперты общественного движения «За безопасность» предложили добавить льготы для профессиональных охранников и разрешить им досрочный выход на пенсию. С инициативой обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Представители движения отметили, что профессиональные охранники шестого разряда нуждаются в сокращении пенсионного возраста. По их мнению, для выхода на пенсию мужчинам достаточно достичь 62 лет, а женщинам — 57 лет.

Эксперты напомнили что профессионалы ежедневно подвергают себя риску и выполняют опасную работу. Они охраняют человеческие жизни и наиболее ценные грузы.

«Профессиональные охранники, имеющие шестой разряд и отработавшие без перерыва не менее 15 лет, должны иметь возможность претендовать на льготы, предусмотренные пенсионным законодательством. Охранники, чья работа связана с защитой жизней и здоровья других людей, рискуют не меньше сотрудников правоохранительных органов, однако, учитывая их службу в частных предприятиях, они не имеют никаких льгот, что подрывает мотивацию совершенствоваться и профессионально расти», — пояснил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
---
Фрик

17.08.2020 13:06
- гость -

В России в год в ДТП гибнет около 20 тыс. человек, это минус население небольшого города, причём в основном люди не старые.
Почему бы не попробовать внести в закон им наказание битие дубинками на месте обнаружения в нетр. виде за рулём плюс продолжать бить под арестом 15 суток, или выход на несогласованный пикет более общественно опасен?)))

17.08.2020 13:10
- гость -

Какого лешего этот чопик лезет в ДД?

17.08.2020 13:36
гость

пожизненное лишение права вождения, конфискация авто в пользу бедных и все это без смягчающих

17.08.2020 13:47
месный

Для начала верните освидетельствование исключительно наркологом и по клиническим признакам, а не показаниям приборчика!!!! И с ответственностью, приволок на освидетельствование не пьяного - вот тебе наказание за незаконное задержание!

17.08.2020 13:54
гость

свидетельствование исключительно наркологом и по клиническим признакам, а не показаниям приборчика

Больше 11 лет за рулем, ни разу в приборчик дыхнуть не предлагали. А месный дышит- дышит, сам трезвый, а приборчик, зараза, все не то показывает, так что ли?

17.08.2020 13:55
- гость -

Приняв на грудь очень мало кто ездит.
А вот утром после возлияния - многие... самочувствие уже хорошее, адекватное, но что покажет прибор - х.з.

17.08.2020 13:57
Kimi

Да больше попадается "после вчерашнего", чем реально бухие. Хотя и такие конечно тоже есть...

17.08.2020 14:00
гость

После вчерашнего-езжай на трамвае или такси вызови, завтра авто поводишь, велика проблема

17.08.2020 14:05
Kimi

Разное "после вчерашнего" бывает. ))
Кто-то после 0,5 пива утром надышит, а кто-то после 0,5 горькой в норме по утру )

17.08.2020 14:08
- гость -

За пьяный за рулём штраф не менее 50тр. Пьяную аварию 10 лет. Пьяную аварию с трупом пожизненно.

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