Упавшая с балкона на собственного мужа сибирячка умерла

Выпавшая с балкона на руки мужа жительница Бердска умерла в реанимации, сообщает "Тайга.инфо".
"Несмотря на усилия врачей, от полученных травм женщина скончалась. В рамках проводимой предварительной проверки следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сообщила журналистам старший помощник руководителя СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Напомним, что инцидент произошел 13 августа в одном из микрорайонов города. По словам очевидцев, женщина стояла на балконе шестого этажа и в какой-то момент упала вниз. Находившийся под балконом супруг попытался поймать ее, в итоге горожанка рухнула прямо на него. Мужчина скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.
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