Александра Сурикова наградили орденом "За заслуги перед Алтайским краем"

Виктор Томенко подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Алтайским краем" I степени Александра Сурикова. Глава региона отметил большой личный вклад бывшего губернатора в социально-экономическое развитие края.
Как ранее писал amic.ru, мэр краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление "О создании рабочей группы общественных советников главы города Барнаула". Координатором рабочей группы общественных советников градоначальника стал Александр Суриков.
Из постановления следует, что главной целью совета станет подготовка, обсуждение и выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, а также привлечение к этому процессу квалифицированных специалистов.
Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года. 15 августа 2020 года Суриков отпраздновал 80-летие.
Комментарии
Отношение народа и чиновников к Сурикову разное... Лучше бы сидел по-тихому да не вякал.
Такого звания нет, ни у кого еще, поэтому это, мы стоим вот здесь, в первых.. хорошо
Страна хероев, хлебом не корми, дай медальку поносить
Это просто красиво
Народ показал свое отношение к сурикову на выборах. Его награждение - плевок в лицо народа.
Ничего Он не сделал, зря медальку спалили....
ПОЗОРИЩЕ ТВОРЯТ
Гравировку надо подправить, За Развал АК
Прогиб защитан. Позор!
Кто-то решил напакостить губернатору и подсказал такое решение. Обратно уже не заберешь награду, а доверие Томенко в лице части народа в связи с таким необдуманным решением серьезно утратил.
Распродал предприятия за гроши.
Мне жалко мой КРАЙ
За что такие пассажиры на него свалились ???
Странно всё это...
Пишут ,что более 410 тысяч жителей Алтайского края имеют доходы ниже прожиточного минимума. Алтайский край попал в число регионов с самой низкой зарплатой.
Алтайский край - лидер среди самых болеющих регионов. Там еще кучу всего негативного писали.
И тут же пишут про высокие зарплаты госслужащих, доходы алтайских депутатов, про награды"За заслуги перед Алтайским краем".
Ну вот, хоть не посмертно. Так сказать при жизни лавры собирает.
В самом деле тошнит уже