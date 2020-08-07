Пятница, 7 Август, 13:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,04
€ 86,62
25°

871894 +0
Обь
197см -17


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Экс-губернатор Алтайского края возглавит общественных советников мэра Барнаула

, ИА "Амител"
Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк
Александр Суриков / Фото: nn.by

Александр Суриков / Фото: nn.by

Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление "О создании рабочей группы общественных советников главы города Барнаула". Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно его тексту, координатором рабочей группы общественных советников мэра станет Александр Суриков.

Кроме того, Франк поручил до 1 сентября разработать проект положения о рабочей группе общественных советников главы города. Этим займется комитет общественных связей и безопасности.

Из постановления следует, что главной целью совета станет подготовка, обсуждение и выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, а также привлечение к этому процессу квалифицированных специалистов.

Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года. Сейчас вернулся на Алтай.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2020 11:58
- гость -

Каких рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города можно ждать от человека которому 80 лет?

7.08.2020 12:04
- гость -

Экс-губернатор Алтайского края возглавит общественных советников мэра Барнаула
-------------------------------
Сколько ему будет выплачено филок? Ценник в студию, пожалуйста.

7.08.2020 12:06
- гость -

маразм приходит не только с годами ( это я не про Сурикова)

7.08.2020 12:07
Как то так

7.08.2020 11:58
- гость -
Каких рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города можно ждать от человека которому 80 лет?

Где то кормиться должен же, опять же родственников пристроить сможет.

7.08.2020 12:09
- гость -

Зачем?

7.08.2020 12:12
Товарищ Бенде

Может хоть они посоветуют франку не пить перед публичными выступлениями и маску на глаза напяливать. Интересно, а действующий губер как на это зрелище смотрел?

7.08.2020 12:12
- гость -

Обидно когда забыт, престижно когда выносят ногами вперед с почестями, как коллегу, да и не за счет родственников. Ничего вы не понимаете в человеческой психологии.

7.08.2020 12:15
АБОРИГЕН

Всё никак из "обоймы" не выпадет.

7.08.2020 12:18
ПЕТР

да уж...Действительно "кадровый голод"!

7.08.2020 12:18
- гость -

Вчера только писали, что пенсионеры хотят продолжать работать...
Я же говорю, что палкой от кормушки пенсионеров-чиновников не отогнать!

7.08.2020 12:19
гость

на пенсии пора отсиживаться! Что может в 80 лет советовать ??? Ребята совсем там из ума выжили?

7.08.2020 12:25
- гость -

Его народ поганой метлой из края погнал, он опять тут

7.08.2020 12:29
- гость -

А назарчука с щербинским куда пристроют ?

7.08.2020 12:42
- гость -

А назарчука с щербинским куда пристроют ?

они самими пристроят себя!
это же не марионетка евдокимов от "народа" ..простите московских жуликов и воров

7.08.2020 12:54
- гость -

7.08.2020 12:29
- гость -
А назарчука с щербинским куда пристроют ?

Они свои 30 серебрянников ещё не истратили

7.08.2020 13:01
ЯЛЕГЕНДА

Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция!

7.08.2020 13:13
гость

Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция

из Америки что ли? Те, кто здесь живет, пишут НАШУ страну, да и "ladies and gentlemen" у нас не в ходу. Не тебе хоронить

7.08.2020 13:17
- гость -

7.08.2020 12:25
- гость -
Его народ поганой метлой из края погнал, он опять тут----------------------Ну так возьми метлу и рискни или только с дивана повизгивать способен?

7.08.2020 13:23
- гость -

он жив ещё? или посмертно возглавит?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
13:18
Какого числа День строителя в 2020 году и что это за праздник 0
13:05
Виктор Томенко назвал Михаила Евдокимова "по-настоящему народным губернатором" 1
12:54
Врач рассказал, чем опасна баня 1
12:41
Алтайский туркомплекс "Сибирское подворье" сменит название и откроется в 2021 году 1
12:28
В России запатентовали лекарство от коронавируса 2
12:16
В ПФР расскажут о выплатах на детей 2
12:04
После взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек 0
11:52
Экс-губернатор Алтайского края возглавит общественных советников мэра Барнаула 19
11:42
Кристина Асмус призналась, за что ей стыдно до сих пор 2
11:30
95 заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки 8
11:17
Три фрагмента ракет-носителей "Протон-М" нашли на Алтае 0
11:05
Страшнее коронавируса. Билл Гейтс предрек миру новую катастрофу 9
10:54
"Все мы Щербинские". Как простого железнодорожника обвиняли в гибели Евдокимова 41
10:40
Улицы барнаульских поселков очищают от незаконных объявлений и надписей 4
10:27
21 новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:15
Мошенники оформили на жительницу Барнаула кредит в 300 тысяч рублей 17
10:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июль 2020 года 0
09:51
Мэрия Барнаула показала макеты баннеров на День города. Фото 16
09:40
В Минобороны РФ озвучили условие для нанесения ядерного удара 12
09:29
58 человек на место. Как идет приемная кампания в алтайских вузах и сколько стоит год 9
09:16
"С чего они вообще лидеры?". Рогозин бросил вызов Маску 16
09:03
От пекарни до парикмахерской. Как девушка из Заринска открыла бизнес в разных городах 3
08:50
Лукашенко гарантировал, что Путин не будет президентом до 2036 года 6
08:37
Туристы призывают спасти "накачанного веществами" марала на Алтае 7
08:16
В России изменятся требования к автомобильной аптечке 13
08:03
Пышная и ароматная. Готовим домашнюю выпечку на сухом молоке 0
07:49
Николай Басков похудел на 15 килограммов и покорил поклонников новым образом 5
07:35
"У вас коронавирусный нигилизм". Как владельцы фитнес-залов к министру спорта ходили 41
07:18
Шутки в сторону. Какой след оставил на Алтае "народный губернатор" Михаил Евдокимов 37
07:04
О колодцах и не только. Когда закончится ремонт дороги на Власихинской в Барнауле 1
06:50
Стены барнаульского стадиона украсили портретами именитых футболистов 3
06:42
Как сложилась судьба команды Михаила Евдокимова после смерти "народного губернатора" 19
06:31
Черногория открывает границы для россиян с 7 августа 0
06:15
Дни траура. Как 15 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым 4
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 августа 0
23:54
Такой день. Высокооплачиваемые чиновники Барнаула и съемки сериала под Новоалтайском 0
23:12
В России предложили возродить механизм распределения после окончания вузов 4
22:54
Нетрезвая сибирячка спрыгнула в Обь с парома, переплыла реку и обругала полицейских 6
22:37
Instagram запускает сервис, который станет конкурентом TikTok 0
22:09
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах как лекарство от коронавируса 4
21:51
"Аэрофлот" отменил часть авиарейсов в августе 0
21:29
В Барнауле пенсионера осудили за убийство квартирантки 0
21:06
В России появилась первая парковка для женщин 5
20:57
"В красной зоне". Плановую медпомощь в Барнауле пока не возобновят 3
20:27
В Алтайском крае пьяная женщина ударила ножом сотрудника полиции 1
20:05
Ученые нашли слабое место коронавируса 5
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 130 0
19:23
В Барнауле для автомобилей частично откроют улицу Попова 5
19:04
В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам 0
18:56
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.