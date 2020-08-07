Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал постановление "О создании рабочей группы общественных советников главы города Барнаула". Документ опубликован на сайте мэрии.
Согласно его тексту, координатором рабочей группы общественных советников мэра станет Александр Суриков.
Кроме того, Франк поручил до 1 сентября разработать проект положения о рабочей группе общественных советников главы города. Этим займется комитет общественных связей и безопасности.
Из постановления следует, что главной целью совета станет подготовка, обсуждение и выработка рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города, а также привлечение к этому процессу квалифицированных специалистов.
Александр Суриков занимал пост губернатора Алтайского края с 1996 по 2004 год. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года. Сейчас вернулся на Алтай.
Комментарии
Каких рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города можно ждать от человека которому 80 лет?
Экс-губернатор Алтайского края возглавит общественных советников мэра Барнаула
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Сколько ему будет выплачено филок? Ценник в студию, пожалуйста.
маразм приходит не только с годами ( это я не про Сурикова)
7.08.2020 11:58
- гость -
Каких рекомендаций для решения вопросов социально-экономического развития города можно ждать от человека которому 80 лет?
Где то кормиться должен же, опять же родственников пристроить сможет.
Зачем?
Может хоть они посоветуют франку не пить перед публичными выступлениями и маску на глаза напяливать. Интересно, а действующий губер как на это зрелище смотрел?
Обидно когда забыт, престижно когда выносят ногами вперед с почестями, как коллегу, да и не за счет родственников. Ничего вы не понимаете в человеческой психологии.
Всё никак из "обоймы" не выпадет.
да уж...Действительно "кадровый голод"!
Вчера только писали, что пенсионеры хотят продолжать работать...
Я же говорю, что палкой от кормушки пенсионеров-чиновников не отогнать!
на пенсии пора отсиживаться! Что может в 80 лет советовать ??? Ребята совсем там из ума выжили?
Его народ поганой метлой из края погнал, он опять тут
А назарчука с щербинским куда пристроют ?
А назарчука с щербинским куда пристроют ?
они самими пристроят себя!
это же не марионетка евдокимов от "народа" ..простите московских жуликов и воров
7.08.2020 12:29
- гость -
А назарчука с щербинским куда пристроют ?
Они свои 30 серебрянников ещё не истратили
Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция!
Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция
из Америки что ли? Те, кто здесь живет, пишут НАШУ страну, да и "ladies and gentlemen" у нас не в ходу. Не тебе хоронить
7.08.2020 12:25
- гость -
Его народ поганой метлой из края погнал, он опять тут----------------------Ну так возьми метлу и рискни или только с дивана повизгивать способен?
он жив ещё? или посмертно возглавит?