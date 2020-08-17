Виктора Томенко призвали не допустить "экологической катастрофы"

Предприятие ООО "Алтайкорм" публично обратилось к губернатору Виктору Томенко с призывом не допустить "экологической катастрофы". Открытое обращение есть в распоряжении amic.ru.

"Алтайский край вскоре может остаться без специализированного предприятия по переработке биологически опасных отходов мясоперерабатывающего производства, – утверждают представители "Алтайкорма". – В ближайшее время это может привести к экологической катастрофе, со всеми вытекающими из этого последствиями".

Из текста обращения следует, что действующие в регионе четыре предприятия по переработке костных отходов животного происхождения могут прекратить работу из-за "острой проблемы с утверждением санитарно-защитных зон".

Расположенный в селе Боровиха завод добровольно прекратил работу с 27 мая 2020 года в связи с многочисленными проверками после жалоб группы активистов на зловоние.

"Алтайкорм" попал под жесточайший прессинг со стороны контролирующих и проверяющих органов вследствие многочисленных и подчас необоснованных жалоб, – гласит текст обращения. – Постоянные проверки, запросы, требования в 2020 году практически парализовали деятельность предприятия".

В результате производители изделий из мяса столкнулись с серьезными проблемами по утилизации останков животных, пояснили в компании.

"Крупнейшие компании региона, производители колбас и мяса – партнеры "Алтайкорма" (в их числе "Барнаульский пищевик", "Помарк", птицефабрика "Молодежная", "Алтайские колбасы", "Союз", МПК "Алтай" и другие) – оказались в ситуации, когда оставшиеся работать цеха перегружены и не могут принять на переработку дополнительные объемы, – уточнили представители предприятия. – Сейчас в цехах по обвалке мяса скопилось большое количество костного сырья, холодильники просто забиты костями".

При этом если у крупнейших производителей имеется возможность хранить скопившиеся отходы, то у некоторых малых компаний ее нет, утверждают в "Алтайкорме".

"Мы подозреваем, что небольшие мясопереработчики, не имеющие холодильных камер для заморозки и хранения отходов, стали просто тайно вывозить и закапывать, а то и просто сваливать гниющую кость в лесополосы и овраги, – гласит текст обращения. – Это подтверждают появляющиеся в социальных сетях снимки и видеозаписи свалок из останков животных".

Представители предприятия утверждают, что устранили все недостатки, найденные при проверках, а также закупили новое оборудование, которое призвано сделать производственный процесс более "экологичным".

Однако проверки не прекращаются из-за жалоб со стороны группы активистов, что вызывает обеспокоенность у "Алтайкорма".

"Просим объективного отношения к работе компании и прекратить "кошмарить" бизнес, который создает рабочие места и является добросовестным налогоплательщиком, по каждому звонку небольшой группы "активистов", категорично настроенной против компании", – написано в тексте обращения.

Как ранее писал amic.ru, "Алтайкорм" оказался в центре скандала из-за жалоб местных жителей на зловоние. Сельчане обращались в органы прокуратуры, ФНС, СК, ОБЭП, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и другие инстанции. Предприятие настаивает, что не оно является источником неприятного запаха. По словам представителя компании, зловоние идет от очистных сооружений и других производств.

"Это доказывает тот факт, что за период времени, пока мы не работали, продолжали поступать жалобы на запах – приезжали проверяющие, в том числе ночью, и убеждались, что все оборудование простаивает, производство остановлено", – утверждают в компании.

Напомним, ранее планировалось, что предприятие возобновит работу с августа. В частности, Telegram-канал "Ленина, 59" писал, что "Алтайкорм" приобрел необходимое оборудование, чтобы не загрязнять природу и не досаждать жителям села Боровиха Первомайского района, где и ведется производство.

В частности, в цехе смонтировали фильтрационную установку по очистке выбрасываемого воздуха, заключили долгосрочный контракт по поставке дезрастворов и санобработке помещений, а также подписали договор на услуги по утилизации опасных биологических отходов.