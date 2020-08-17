Лукашенко назвал условие для новых выборов в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал необходимое условие для новых выборов президента страны, сообщает Sputnik.
В ходе встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей глава государства предложил для этого принять новую Конституцию.
"Вы ее должны принять на референдуме – потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме – и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", — предложил Лукашенко.
Как ранее сообщал amic.ru, в Белоруссии продолжаются протесты. Граждане выступают против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Было зафиксировано несколько стычек с силовиками. Так, в белорусском Гродно во время акции протестов пострадала пятилетняя девочка. Силовики разбили окна автомобиля ее родителей, а после военная техника врезалась в машину.
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