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Глава Барнаула стал очередным героем +100500

, ИА "Амител"
Ведущий обратил внимание на случай с медицинской маской
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк стал одним из героев нового выпуска шоу +100500 на YouTube. Поводом для иронии стало видео, где градоначальник надевает на глаза медицинскую маску.

Ведущий несколько раз пошутил над чиновником, а потом привел в пример еще несколько видеозаписей, где политики надевают медицинские маски то на глаза, то на макушку.

Ролик с неудачной попыткой Франка надеть маску появился в сети 5 августа. Он быстро набрал популярность и разошелся по СМИ и соцсетям. Сам глава Барнаула на ажиотаж вокруг инцидента, запечатленного на видео, отреагировал спокойно и сказал, что как и все "посмеялся над этой ситуацией".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2020 09:20
Ну ладно

Раз больше не о чем, так хоть поржать... Грустно...

18.08.2020 09:24
- гость -

Наберут по объявлению

18.08.2020 09:25
- гость -

Фунтику курить надо бросать

18.08.2020 09:33
- гость -

Любой пиар полезен. Ну кроме никролога.

18.08.2020 09:38
- гость -

и почему его только из психушки выпустили?

18.08.2020 09:46
- гость -

Господи,одни святоши собрались,но буквы царапают как нехристи.На себя то в зеркало гляньте!((

18.08.2020 09:54
Гость

Почему-то после этого видео наш глава стал мне более симпатиШный)) Простой, смешной, настоящий что-ли))

18.08.2020 10:03
Гость

Он да друг его Новиков персонажы хроники ...

18.08.2020 10:09
- гость -

18.08.2020 09:33
- гость -
Чем же этот пиар полезен? Город начнёт расцветать?

18.08.2020 10:23
Для 10:09

А это тролли (09:54, 09:46,09:33) ... рабочий день у них , планерка прошла. Подравнивают ситуацию

18.08.2020 10:27
жук

Ну если бы не его слава, я бы и не знал, что мэр Барнаула - @лкаш. А так хоть знаю что все идет по плану, одна рожа противнее другой.

18.08.2020 10:27
- гость -

Гордость края, а тем кто не знает наш город всегда можно сказать "Ну у нас мэр который маску на глаза натянул" а они такие "ААААА точно видели знаем, прикольно" Кто то гордится продукцией города, кто чем, а мы мэром можем гордится. нет у нас пряников самоваров аграрии хоть так может.

18.08.2020 10:31
- гость -

18.08.2020 10:27
жук,откуда такие выводы?Ты что,нарколог-физиогномист?

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