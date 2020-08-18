Глава Барнаула стал очередным героем +100500

Глава Барнаула Вячеслав Франк стал одним из героев нового выпуска шоу +100500 на YouTube. Поводом для иронии стало видео, где градоначальник надевает на глаза медицинскую маску.
Ведущий несколько раз пошутил над чиновником, а потом привел в пример еще несколько видеозаписей, где политики надевают медицинские маски то на глаза, то на макушку.
Ролик с неудачной попыткой Франка надеть маску появился в сети 5 августа. Он быстро набрал популярность и разошелся по СМИ и соцсетям. Сам глава Барнаула на ажиотаж вокруг инцидента, запечатленного на видео, отреагировал спокойно и сказал, что как и все "посмеялся над этой ситуацией".
Комментарии
Раз больше не о чем, так хоть поржать... Грустно...
Наберут по объявлению
Фунтику курить надо бросать
Любой пиар полезен. Ну кроме никролога.
и почему его только из психушки выпустили?
Господи,одни святоши собрались,но буквы царапают как нехристи.На себя то в зеркало гляньте!((
Почему-то после этого видео наш глава стал мне более симпатиШный)) Простой, смешной, настоящий что-ли))
Он да друг его Новиков персонажы хроники ...
18.08.2020 09:33
- гость -
Чем же этот пиар полезен? Город начнёт расцветать?
А это тролли (09:54, 09:46,09:33) ... рабочий день у них , планерка прошла. Подравнивают ситуацию
Ну если бы не его слава, я бы и не знал, что мэр Барнаула - @лкаш. А так хоть знаю что все идет по плану, одна рожа противнее другой.
Гордость края, а тем кто не знает наш город всегда можно сказать "Ну у нас мэр который маску на глаза натянул" а они такие "ААААА точно видели знаем, прикольно" Кто то гордится продукцией города, кто чем, а мы мэром можем гордится. нет у нас пряников самоваров аграрии хоть так может.
18.08.2020 10:27
жук,откуда такие выводы?Ты что,нарколог-физиогномист?